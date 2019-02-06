Son Dakika Haberleri: Atatürk Üniversitesi Nano-Keratin İçeren Şampuan Üretti

Atatürk Üniversitesi Nano-Keratin İçeren Şampuan Üretti

1 saat önce

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve Dr. Murat Özdal tarafından, AR-GE projesinin sonucunda doğal keratinden saç ve cilt bakım şampuanı geliştirildi.

Atatürk Üniversitesi Nano-Keratin İçeren Şampuan Üretti, System.String[]
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve Dr. Murat Özdal tarafından, AR-GE projesinin sonucunda doğal keratinden saç ve cilt bakım şampuanı geliştirildi.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde üretilen, dünyanın en kaliteli ileri boyutta nano ölçülere sahip doğal keratinli şampuan, patent proje ve prototip olarak geliştirilerek Prof. Dr. E. Başaran Kurbanoğlu tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya sunuldu. Rektör Çomaklı'yı ziyaret ederek, geliştirdikleri temeli nano-keratin olan şampuanı tanıtan Kurbanoğlu, şampuan hakkında bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesi Bilim Dünyasına Katkı Sunmaya Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi araştırma laboratuvarında patent proje kapsamında geliştirilen keratin şampuanının herhangi bir toksik madde içermediğini belirten Kurbanoğlu, şampuanın saçları dıştan ve kökten besleyerek ince ve kırılabilir saçları kalınlaştırdığını ve sağlıklı bir görünüm kazandırdığını söyledi.

Kurbanoğlu: "Dünyada şu ana kadar saç bakımında ve yara onarımında kullanılan keratinden daha iyi sonuç veren başka bir madde veya yöntem bulunmamaktadır. Ülkemize yurt dışından büyük paralar karşılığında gelen keratin, koruyucu madde olarak bilinen formaldehit gibi kanserojenik maddeler içermektedir. Bu kanserojenik maddeler keratin uygulayan kuaför ve müşterilerin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Üniversitemizde geliştirilen keratin şampuanda ise insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek hiçbir koruyucu ya da katkı maddesi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Diyabet Hastaları İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Keratinin, saç dökülmesini durdurduğunu veya yavaşlamasına neden olduğunu vurgulayan Kurbanoğlu ayrıca, ince boyuttaki kırışıklıkları giderdiğini, cilde parlak ve pürüzsüz, tırnaklara ise sağlıklı bir görünüm kazandırdığını söyledi. Keratin üzerinde yapılan çalışmalar ve yürütülen deneyler ile özellikle diyabet hastalarında oluşan yaraların onarılması noktasında da olumlu sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını belirten Kurbanoğlu, desteklerinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

Rektör Çomaklı: "Patentler, İnsanlığa Hizmet Eder"

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise gerçekleştirilen bu tarz çalışmalara Atatürk Üniversitesi yönetimi olarak sonuna kadar destek vereceklerini ifade ederek, başarılarından ötürü Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve Dr. Murat Özdal'ı tebrik etti.

Temeli nano-keratin olan şampuan üretiminin, Yeni Nesil Üniversite kavramını simgelen bir çalışma olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, ürünün patent proje olarak geliştirilmesinin de ayrıca önemli olduğunu çünkü patentlerin kişilere değil insanlığa hizmet ettiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin bilime, topluma ve ülkeye faydalı her çalışmayı desteklemekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Çomaklı, bu projenin gerçekleşecek yeni buluşlara öncü olabileceğini ifade etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

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