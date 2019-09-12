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Atatürk Üniversitesi'nde 'Erzurum Harekete Geçme' çalıştayı düzenlendi

57 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı, sektörün temsilcilerini Atatürk Üniversitesinde bir araya getirdi.

Atatürk Üniversitesi'nde 'Erzurum Harekete Geçme' çalıştayı düzenlendi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı, sektörün temsilcilerini Atatürk Üniversitesinde bir araya getirdi.


Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan katılırken, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da çalıştayda yerini aldı.


Hareket kısıtlılığı yaşayan tüm yolcuların ulaşım hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını amaçlayan proje, ulaşım araçlarını her bireyin rahatça kullanabilmesini sağlamak için ülkedeki tüm ulaşım yollarını ve toplu taşımacılığı kapsayan bir strateji ve eylem planı ortaya koymayı hedefliyor.


Çalıştayın açılışında konuşan Ulaştırma Bakanı Turhan, ulaştırma ve altyapı hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkını tüm vatandaşlara teslim etmenin bakanlık misyonu olduğunu belirterek, "Bu konu hakkında herkes kendi üstüne düşeni yaparken bir yardım değil hak meselesi olduğunu bilmeli. Bir eksiklik varsa bu da hizmetin eksikliği olur. Bugün diğer illerde gerçekleştirdiğimiz çalıştaylardaki gibi harekete geçiyoruz. Farkındalığı Türkiye'nin her yerine gerçekleştireceğiz. Hareket kabiliyeti kısıtlı, engelli ya da yaşlı bireyler için sunulan her fırsat erişebilir olacaktır" ifadelerini kullandı.


Çalıştayda, Erzurum'un karatede ki madalyalı şampiyonu işitme engelli Volkan Kardeşler ile söyleşi yapıldı ayrıca konukların da eşlik ettiği işaret dili gösterisi gerçekleşti. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
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