Atatürk Üniversitesi'nde kayıt heyecanı yaşandı

Üniversite eğitimlerine başlayacak yeni öğrenciler için 2019-2020 akademik eğitim yılı kayıtları sona erdi.



Merkezi Yerleştirme Sınav sonuçları ve özel yetenek sınavlarının açıklanmasının ardından Atatürk Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden 16-21 Ağustos tarihleri arasında e-Kayıtlarını yaptı.



Sistem üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra aileleriyle birlikte Atatürk Üniversitesine gelerek kayıt heyecanı yaşayan öğrenciler ise 21-23 Ağustos tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını ziyaret ederek yüz yüze kayıt imkanından yararlandı. Hayallerine kavuşmanın verdiği mutluluğu aileleriyle birlikte paylaşan öğrenciler, eğitim dönemi başlamadan önce hem üniversiteyi hem de fakültelerini görme fırsatına sahip oldu.



Şehir ve Üniversite Hakkında Bilgiler Verildi



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla otobüs terminaline, havalimanına, üniversite girişi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kurulan stantlar ile şehre gelen öğrencilere rehberlik hizmeti verildi. Kayıt işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve fakültelerin yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, stant görevlilerinin yönlendirilmesiyle istedikleri yerlere rahatça ulaşarak üniversite kayıtlarını yaptırdı.



Otobüs terminali ve havalimanında kurulan stantlar aracılığıyla öğrenci adayları ve ailelerine Atatürk Üniversitesi ve Erzurum hakkında genel bilgilendirme yapan görevli personeller, şehre gelen misafirlerin kayıt yerlerine kolaylıkla ulaşmaları için rektörlük tarafından tahsis edilen araçlar ile transferlerini sağladı.



Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi tarafından kampüs içerisine kurulan stant ile öğrencilerin sosyal, sportif ve bilimsel etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu.



Onlarca bölümün yer aldığı ve öğrencilerine 81 ilde sınav yapma imkanı sunan Açıköğretim Fakültesi de açtığı stant ile merak edilen soruları cevapladı.



"Öğrencilerimizi, Üniversitenin Sunduğu Geniş İmkanlardan Yararlanmaya Davet Ediyorum"



Kurulan stantlarda; kayıt yaptırmak için Atatürk Üniversitesine gelen öğrencilerin üniversite kayıtlarını gerçekleştirmelerinin yanında yıl boyunca yapılan sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler ile tarihi mekanlar ve konaklama imkanları hakkında da bilgilerin verildiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin üniversitenin sunduğu geniş imkanlardan yararlanmalarının önemine değindi.



"Fakültelerimizin düzenlediği etkinlikler ile üniversitemizde etkin olan öğrenci topluluklarımız, sizlerin ihtiyaç duyacağı sosyal ve kültürel faaliyetlerde aktif rol oynayabilmenize imkan sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulunan Rektör Çomaklı, bu ve benzeri aktivitelerin öğrencilerin insanlığa karşı sorumluluk duygularını geliştireceğini söyledi.



"Yüklenmiş Olduğumuz Sorumluluğu Layıkıyla Yerine Getireceğiz"



Atatürk Üniversitesi ailesinin yeni üyelerinin daha çok okuyarak ve daha çok düşünerek ülkesinin içinde bulunduğu şartları ve ihtiyaçları kavrayan, aynı zamanda bölgesel ve küresel gidişatı doğru okuyan özgür bireyler olarak kendilerini yetiştireceklerine yürekten inandığını belirten Rektör Çomaklı, dün olduğu gibi bugünde devletimizin bekasına ve milletimizin geleceğine hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.



Rektör Çomaklı: "Bu düşüncelerle birlikte, mensubu olmaktan gurur duyacağınız Atatürk Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak her biriniz, bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiş bulunuyorsunuz. Sadece yönetim değil, aynı zamanda bütün akademik ve idari personelimizle birlikte yüklenmiş olduğumuz sorumluluğun gereğini layıkıyla yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM