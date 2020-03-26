Atatürk Üniversitesi'nde uzaktan eğitim tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde uzaktan eğitim tüm hızıyla devam ediyor

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda, üniversitelerde başlayan uzaktan eğitim süreci Atatürk Üniversitesinde tüm hızıyla devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi'nde uzaktan eğitim tüm hızıyla devam ediyor, System.String[]

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda, üniversitelerde başlayan uzaktan eğitim süreci Atatürk Üniversitesinde tüm hızıyla devam ediyor.


Koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretime, uzaktan eğitim sistemiyle devam eden Atatürk Üniversitesi, 23 Mart tarihinde itibaren başladığı eğitim-öğretimi, senkron sanal sınıf sistemleri üzerinden gerçekleştiriyor.


450 Bin Öğrencinin Kullanımına Sunuldu


Örgün eğitimin yanında, ülke yükseköğretimine Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim olanaklarıyla da hizmet veren Atatürk Üniversitesi, yaklaşık on yıllık uzaktan eğitim tecrübesi sayesinde mevcut olan uzaktan eğitim altyapısını, öğrencilerin yükseköğretimden yoksun kalmamaları ve mağdur olmamaları için yaklaşık 450 bin öğrencinin kullanımına sundu.


Müfredatta yer alan içeriklerin tümünü hızlı bir şekilde sisteme yükleyen Atatürk Üniversitesi, Koronavirüs sebebiyle 1 hafta ara verilen eğitimlere uzaktan eğitimle devam ediyor. Sürecin etkin ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi adına tüm teknolojik altyapıya sahip olduklarını belirten Rektör Çomaklı, bütün derslerin öğrenme yönetim sisteminde oluşturulduğunu ve her akademik dönem başında belirli aralıklarla alanında uzman eğitmenler tarafından öğretim üyelerine güncel sistem eğitimlerinin verildiğini ifade etti.


"Gerekli Altyapıya ve Yetkinliğe Sahibiz"


Dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve içerik hazırlama konusunda karşılaşılabilecek zorlukları dikkate alarak öğretim elemanları ile birlikte tüm ön hazırlığın yapıldığını belirten Rektör Çomaklı: "Gerekli altyapıya ve yetkinliğe sahip olan üniversitemizde 23 Mart itibariyle uzaktan eğitime başladık. Hocalarımız geliştirdikleri içerikleri ve tüm ders kaynaklarını öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrencilerimize açmaktadır. Senkron ve asenkron işlenen uzaktan eğitim dersleri de programlarımızda mevcut olduğu için öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz bu konuda sorun yaşamıyor" dedi.


"Akademisyenlerimiz, Öğrencilerimizle Dijital Ortamda Bir Araya Geliyor"


Üniversitenin iki farklı platform ile uzaktan eğitim sürecini yürüttüğünü söyleyen Çomaklı, sistem hakkında şu bilgileri verdi: "Canlı derslerimiz Adobe Connect sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sistemde öğrenci ve akademisyenlerimiz eş zamanlı olarak bir araya gelip fiziksel ortamdaki gibi sesli ve görüntülü olarak derslerini işliyor. Dersler kayıt altına alınarak, öğrencilere ilgili dersi tekrar etme imkanı sunuluyor. Platform üzerinden ilgili derse ait video, ses, içerik paylaşımı, tartışma forumu ve farklı soru çeşitlerinin olduğu, test ve ödev araçları ile ölçme değerlendirmeler yapılıyor. Bu yöntemle 23-25 Mart tarihleri arasında 337 dersi 10 bin öğrencimizle senkron olarak gerçekleştirdik. Hedefimiz toplam 700 dersi hafta sonuna kadar öğrencilerimize sunmak. Derslerin sağlıklı işlenebilmesi için gerek Dijital Dönüşüm Ofisimiz, gerek Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ve gerekse Uzaktan Eğitim Merkezimizde görevli 70'ten fazla personelimizle teknik takibi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.


Atatürk Üniversitesi, uzaktan eğitim alan öğrencilerin karşılaşabileceği soru ve sorunlar için atauni.edu.tr duyuru sayfasından, üniversitenin sosyal medya hesaplarından, egitimedevam.atauni.edu.tr ve atauzem.atauni.edu.tr e-posta adresinden sürekli canlı destek veriyor. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:51 Kaynak: İHA

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