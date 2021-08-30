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Atatürk Üniversitesi'nden öğrencilere online konser - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi'nden öğrencilere online konser

30.08.2021 12:00

Atatürk Üniversitesi'nden öğrencilere online konser Atatürk Üniversitesi, pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrencilerine online konser düzenledi.

Atatürk Üniversitesi'nden öğrencilere online konser

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi, pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrencilerine online konser düzenledi.

Pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrenciler ve tercih yapan üniversite adaylarına tanıtım yapmak amacıyla Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan konserler, Youtube üzerinden canlı sunuldu. Konserlerin çekimleri ve montajı Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılırken, canlı konserler dinleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Atatürk Üniversitesi'nden öğrencilere online konser
Atatürk Üniversitesi'nden öğrencilere online konser
Atatürk Üniversitesi'nden öğrencilere online konser
Atatürk Üniversitesi'nden öğrencilere online konser

Atatürk Üniversitesi, Pandemi, Konser, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden öğrencilere online konser - Son Dakika


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