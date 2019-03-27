Son Dakika Haberleri: Atatürk Üniversitesi'nden Şehir İçin Yeni Bir Anlaşma Daha

Atatürk Üniversitesi'nden Şehir İçin Yeni Bir Anlaşma Daha

1 saat önce

İş gücü piyasasının talep ettiği nitelikteki iş gücünü yetiştirmek ve kamu-özel sektör iş birliğine katkı sağlamak amacıyla Atatürk Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında protokol imzalandı.

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İş gücü piyasasının talep ettiği nitelikteki iş gücünü yetiştirmek ve kamu-özel sektör iş birliğine katkı sağlamak amacıyla Atatürk Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında protokol imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile İŞKUR yöneticilerinin imzaladıkları protokolle 234 kursiyere Müşteri Hizmetleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından hazırlanacak olan eğitim modüllerinin 176 saati teorik, 306 saati ise uygulamalı eğitimden oluşacak. Kursun eğitimleri I. Organize Sanayi Bölgesindeki Global A.Ş. yerleşkesinde yapılacak. 234 kursiyerin katılacağı, teorik ve uygulamalı eğitimin verileceği kursta, kursiyerlerin eğitim sonucundaki başarı durumları, verilen eğitimin özelliklerine göre yapılacak yazılı veya uygulamalı sınavlarla belirlenecek.

"Üniversitedeki bilimsel potansiyeli sanayiye aktarıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, imzalanan bu anlaşmayla Atatürk Üniversitesinin ülke istihdamına katkıda bulunmayı sürdürdüğünü belirterek benzeri anlaşmaların yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Üniversite-sanayi iş birliğinin temel amacının YÖK'ün çizdiği vizyon çerçevesinde; üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlamak olduğuna vurgu yapan Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin kamu-özel sektör iş birliklerine önem verdiğini hatırlatarak, şehrin kalkınması açısından üniversitenin var olan potansiyelinden faydalanılması gerektiğine işaret etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:23 Kaynak: İHA

İŞKUR, Atatürk Üniversitesi, Yaşam
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