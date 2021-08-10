Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu personeline yangın eğitimi verildi - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu'nun akademik ve idari personeline yangın eğitimi verildi.

Atatürk Üniversitesi sivil savunma uzmanlığının koordinatörlüğünde Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Hasan Koçak, üniversite personeline, yangın söndürme, kurtarma ve tahliye konusunda bilgi verdi.

Yüksekokul müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca, özellikle son haftalarda yurdun birçok noktasında orman yangını çıktığını hatırlatarak, "Yangınlarının yerleşim yerlerine de sıçraması bize, bu tür olaylarda çok daha bilinçli ve hazır olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Üniversitemiz sivil savunma uzmanlığı biriminin başlatmış oluğu bu çalışma için rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ve Erzurum itfaiyesine teşekkür ederim." dedi.