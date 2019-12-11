Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı, AA'nın

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Çomaklı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisindeki fotoğrafları oyladı.

Çomaklı, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın yüz akı niteliğinde hizmetler verdiğini dile getiren Çomaklı, "Milletimizin doğru haberlere ulaşımı konusunda ülkemizin her bir köşesindeki muhabirleriyle büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışarak bizlere bu haberleri ulaştıran AA yönetimini ve çalışanlarını gönülden kutluyorum." dedi.

Çomaklı, bu yılki fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ve oylamada zorlandığını belirterek, gönlünün tüm karelere oy vermekten yana olduğunu dile getirdi.

"Beyaz yürüyüş" fotoğrafından çok etkilediğini anlatan Çomaklı, " Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Iğdır'ın büyük bölümünün beyaza bürünmesini, öğrencilerin de her şeye rağmen eğitim almak için karda yürüyüşü, gözümde ortaöğretim sürecinde yaşadığımız zorlukları canlandırdı. "Beyaz yürüyüş" fotoğrafı, çocuklarımızın eğitim aşkından bir an bile vazgeçmediklerini anlatmış, bu fotoğraf çocukluk yıllarıma götürdü." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi, Hüseyin Yıldız, Mustafa Yalçın, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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