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Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
6 saat önce
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.
Rektör Çomaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini belirtti.
Kampanyaya 1 maaş ile katkı sağlayacağını ifade eden Çomaklı, başta rektör yardımcıları, dekanlar ve yöneticiler olmak üzere üniversitenin tüm çalışanlarını kampanyaya katılmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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