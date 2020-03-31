Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.

Rektör Çomaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini belirtti.

Kampanyaya 1 maaş ile katkı sağlayacağını ifade eden Çomaklı, başta rektör yardımcıları, dekanlar ve yöneticiler olmak üzere üniversitenin tüm çalışanlarını kampanyaya katılmaya davet etti.