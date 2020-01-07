Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, Tıp Fakültesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünü ziyaret ederek akademisyenlere bir araya geldi.

Prof. Dr. Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi'nin birinci aşamasının tamamlanması nedeniyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünü ziyaret etti.

Fakültede düzenlenen toplantıya da katılan Çomaklı burada yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin 60 yıllık Tıp Fakültesi sayesinde bu günlere geldiğini vurguladı.

Tıp Fakültesinin gerek Türk yükseköğretiminde gerekse ülkede 2003 yılından itibaren uygulanan "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nda öncü olduğunu aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bu yana şehrimiz ve çevre 12 il ile 6 komşu ülkeye hizmet veren bin 500 yataklı hastanemizde yılda 1 milyon 200 bin hasta tedavi ediliyor, yaklaşık 55 bin ameliyat gerçekleştiriliyor. Uzman kadromuz ve kaliteli hizmet sayesinde bu sayı gün geçtikçe artıyor. Diğer taraftan araştırma ve uygulama merkezi niteliğindeki hastanemizde Tıp Fakültesi ve uzmanlık öğrencilerinin yanı sıra Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine de uygulama eğitimleri veriliyor. Üniversitelerin büyüklüğü ve gelişmişliği, topluma katkısıyla orantılıdır. Üniversite olarak verdiğimiz ve bundan sonra vereceğimiz eğitimi ve hizmeti masaya yatırarak hangi yönde eksikliklerimizin olduğunu belirlememiz lazım."

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.