Atatürk Üniversitesi Senato toplantısı Oltu'da yapıldı

Atatürk Üniversitesi Senatosunun 2019 yılı 15 sayılı oturumu ve 18 sayılı yönetim kurulu toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde gerçekleşti.



Rektör yardımcıları, genel sekreter, fakülte dekanları ile senatörlerin katılımıyla gerçekleşen senato ve yönetim kurulu toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı.



Toplantıların ardından Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kalkan ve Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt eşliğinde fakülteler ile meslek yüksekokulunu gezen Rektör Çomaklı ve yönetimi, eğitim faaliyetleri hakkında yöneticilerden bilgi aldı.



Ziyarette fakültelerin fiziki yapılarını ve çalışmalarını yerinde inceleyen Çomaklı, öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılması ve eksikliklerin giderilmesi yönünde üniversite yönetimi olarak gereken tüm desteği her zaman sağladıklarını ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesinde yeni kurulan birimlerden bahseden Rektör Çomaklı, Oltu'da yer alan her iki fakülte ile meslek yüksekokulunun ilçede olmalarına rağmen öğrencilerine kaliteli bir eğitim imkanı sunduğunu ifade etti.



Rektör Çomaklı, "Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Üniversitemizde hali hazırda yürütülen birçok projemiz var ve öğretim üyelerimizin de destekleriyle yeni çalışmalar gerçekleştireceğiz. Geride kalan dönemde üniversitemizin tüm birimlerini ziyaret ettik. Akademisyen, idari personel ve öğrencilerimizin dilek, temenni ve beklentilerini dinleyerek bu taleplere anında cevap verdik. Birimler arası ilişkilerin güçlenmesi ve daha hızlı ilerlemesi adına bu tür ziyaretleri önemli buluyorum. Bu vesileyle senatör üyelerimize ve bizleri Oltu'da misafir eden kıymetli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Rektör Çomaklı, birim incelemelerinin ardından Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Turan'a Oltu'da bulunan Atatürk Üniversitesi birimlerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Rektör Çomaklı, kurumlar arası iş birliklerinin öneminden bahsetti.



Kaymakam Turan ise Rektör Çomaklı'ya nazik ziyaretleri için şükranlarını sunarak, günün anısına Oltu Taşı teşbih armağan etti. - ERZURUM