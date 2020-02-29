Atatürk Üniversitesi Senatosundan İdlib açıklaması; - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi Senatosundan İdlib açıklaması; - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Senatosundan İdlib açıklaması;

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Senatosu "İdlib Saldırısı" ile ilgili bir açıklama yayımladı.

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Atatürk Üniversitesi Senatosu "İdlib Saldırısı" ile ilgili bir açıklama yayımladı.


Senato kararında şu ifadelere yer verildi; "Uzun zamandan beri ülkemizin güney sınırlarıyla ilgili maruz kaldığımız sorunlar ve bu sorunlar karşısında sergilediğimiz kararlı ve onurlu tutum, günümüzde artık önemini yitirmeye başlayan ve anlam ifade etmez hale gelen kültür değerleri sorunu değil, bir var oluş ve milli varlığımızı devam ettirme sorunudur.


Türkiye'nin ulusal güvenliği ve sınır güvenliğiyle bağlantılı meşru kaygılarının yanı sıra Büyük Selçuklular ve Osmanlı Devleti ile birlikte bin yıllık "Türkiye Tarihi'nin önemli bir cüz'ü olan Suriye'de yürüttüğümüz operasyonlar Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının tüm dünyaya İlanıdır. Bu harekat, bölgede barışı tesis etmek ve devletimizin bekası için tehlike oluşturacak "nifak koridorlarını" dağıtmak amaçlarına matuftur. Bölge halklarıyla aramızdaki tarihi dostluk ilişkisine de bir atıf olan bu operasyonlarımız göstermiştir ki, tarihin şanlı sayfalarından bugüne taşıdığımız ordumuz, ithal güvenlik şemsiyelerinden ziyade özgün bir mücadele tasavvuru olarak karşımızda durmaktadır.


Atatürk Üniversitesi Ailesi olarak, hem bölgemizdeki gelişmeler karşısında devletimizin onurlu, kararlı ve haklı tutumunu göstermesi hem de Türkiye'nin bu bölgenin tarihindeki yerinin derinliğine işaret etmesi bakımından önemlidir.


Yüce devletimizin ve şanlı ordumuzun bütün imkanlara muktedir olduğunu biliyoruz. Dün yüreğimiz yakan bir haberle sarsıldık, yüreklerimiz yandı. Tesellimiz şanlı ordumuzun gereken cevabı misliyle vereceğine olan sonsuz inancımızdır.


Tüm varlığımız ve imkanlarımızla yüce devletimizin emrinde olduğumuzu ifade ediyor, milletimizin bekası için canlarını veren bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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