Son Dakika Haberleri: Atatürk Üniversitesi Spor Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Atatürk Üniversitesi Spor Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi

1 saat önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Kick Boks Türkiye Şampiyonasında, Atatürk Üniversitesi Takımı Türkiye 3.'sü oldu.

Atatürk Üniversitesi Spor Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi, System.String[]
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Kick Boks Türkiye Şampiyonasında, Atatürk Üniversitesi Takımı Türkiye 3.'sü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 12-17 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Kick Boks Türkiye Şampiyonasında, Atatürk Üniversitesi Kick Boks Takımı, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

66 üniversiteden 700 sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakalarda takım halinde 5 madalya toplayan Atatürk Üniversitesi Kick Boks Takımı, Türkiye 3.'sü olarak yeni bir başarıya imza attı.

Üniversite sporcuları şampiyonada; +91 kg Selahattin Kocaoğlu/ Türkiye Şampiyonu (Altın Madalya), 91 kg Kadir Demir/ Türkiye 2. si (Gümüş Madalya), 69 kg Onur Tavşan/ Türkiye 2.si (Gümüş Madalya), 74 kg Muhammet Mustafa Bağlar/ Türkiye 3.sü (Bronz Madalya), 79 kg Hakan Kanyar/ Türkiye 3.sü (Bronz Madalya) alarak Atatürk Üniversitesinin çeşitli spor branşlarındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Elde edilen başarı dolayısıyla sporcuları kutlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, alınan derecenin üniversite için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, sporculara başarılarının devamını diledi.

Çeşitli spor branşlarında alınan başarıların sürekliliği adına spora ve sporcuya verilen desteğin kesintisiz devam edeceğini aktaran Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin birçok branşta rakiplerine üstünlük sağlamasının verilen eğitim kalitesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Türkiye'nin en iyi Spor Bilimleri Fakültelerinden birine Atatürk Üniversitesinin sahip olduğunu sözlerine ekleyen Çomaklı, yeni başarılar kazanılması hususunda genç sporculara güveninin tam olduğunu aktardı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Spor
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