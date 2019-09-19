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Atatürk Üniversitesi Tarım Fuarında yerini aldı

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum 2. Tarım ve Erzurum Hayvancılık Fuarı açıldı.

Atatürk Üniversitesi Tarım Fuarında yerini aldı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum 2. Tarım ve Erzurum Hayvancılık Fuarı açıldı.


Atatürk Üniversitesi Veteriner, Ziraat ve Su Ürünleri Fakültesinin üniversiteyi temsilen stant açtığı Doğu Anadolu Erzurum 2. Tarım ve Erzurum Hayvancılık Fuarında, tarım ve hayvancılığa ait materyaller ve ürünler tanıtıldı. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, fuarda sergilenen Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine ait olan Mobil Hayvan Hastanesini ilgiyle incelediler.


Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenen fuarı ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi stantlarını gezerek incelemede bulundu. Stantlar hakkında yetkilerden bilgi alan Rektör Çomaklı, fuarda yer alan yerli ve yabancı firmaların temsilcileri ve çiftçilerle de görüşmeyi ihmal etmedi.


Atatürk Üniversitesinin Veteriner, Ziraat ve Su Ürünleri Fakültesiyle bölge çiftçisinin daima hizmetinde olduğunu belirten Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Projesinin ana unsurlarından biri olan toplumla bütünleşme misyonunun bu sayede ileri bir seviyeye taşınacağını söyledi.


Erzurum'un çayır ve mera bakımından oldukça geniş bir alana sahip olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, tarım ve hayvancılığın daha modern tekniklerle yapılabilmesi için üniversitenin üstüne düşen görevi her zaman yerine getirdiğini sözlerine ekledi.


Tarımsal mekanizasyon, su ve sulama teknolojileri, gübreler, tohum, organik tarım ekipmanları, hayvansal üretim teknolojilerinin sergilendiği fuarda çiftçiler, süt endüstrisi, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri gibi konularda da bilgilendirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, (TARMAKBİR) Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum Koordinatörlüğü ve KOSGEB'in desteklediği tarım fuarı, 22 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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