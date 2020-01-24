Atatürk Üniversitesi, ürettiği yerli probiyotikler için patent başvurusu yaptı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi, ürettiği yerli probiyotikler için patent başvurusu yaptı

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Laboratuvarında üretilen probiyotiklerin patent ve tescili için çalışma başlattı.

Atatürk Üniversitesi, ürettiği yerli probiyotikler için patent başvurusu yaptı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Laboratuvarında üretilen probiyotiklerin patent ve tescili için çalışma başlattı.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dikbaş öncülüğünde, Dr. Kağan Tolga Cinisli, doktora öğrencisi Merve Şenol Kotan ve yüksek lisans öğrencileri Sevda Uçar ile Emre Canca'dan oluşan bilim ekibi, yaptıkları çalışmaların detaylarını paylaşmak üzere Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Dikbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, gıda takviyesi olarak kullanılan probiyotik ürünlerin genellikle ithal edildiğini belirterek, kendilerinin de ülke çıkarları için yerli ve milli üretime katkı sunmak istediklerini aktardı.

Probiyotiklerin tamamen doğal kaynaklardan izole edilen faydalı mikroorganizmalar olduğuna işaret eden Dikbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Laboratuvarı'nda üretilen probiyotikler için patent ve tescil başvurusunda bulunduk. Ticari ürün olarak piyasaya arzı için birçok formülasyonlar geliştirildi. Ürünlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığındaki onay işlemlerine başlandı. İnsanlar için gıda takviyesi tablet, kozmetik sektöründe akne giderici krem, tarım sektöründe de arılar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem katkı maddesi olarak 5 farklı ürünün tanıtımını yakında yapacağız."

Rektör Çomaklı da yerli üretime katkı sağlamak ve doğal takviye edici gıdaların öneminin vurgulanması açısından bu ve benzeri çalışmaların oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türk ilaç sanayisinde başlatılan yerli ve milli ilaç üretim hamlesinin meyvelerini vermeye başladığını aktaran Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak bu hamleye uygun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve geri dönüşlerini çok kısa bir zamanda aldıklarını dile getirdi.

Çomaklı, patent ile tescil işlemlerine başlanan probiyotiklere üniversite olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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