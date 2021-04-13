Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Öztaş - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te bir Su Kanunu hazırladıklarını açıklamasına ilişkin, tarımın yaygın yapıldığı Türkiye'de suyun iyi kullanılmamasının ciddi manada ürün kaybına zemin hazırlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Taşkın Öztaş, AA muhabirine, TBMM'de hazırlanan Su Kanunu'nun 2023 vizyonu için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kanunun yıllardır çıkartılması için adımlar atıldığını hatırlatan Öztaş, şöyle konuştu:

"Kendi su kaynaklarımıza bakarsak, kişi başına yıllık tüketimde 1500 litre su düşüyor. Su kısıdı olan bir ülke konumdayız. Dolayısıyla suyu ne kadar dikkatli kullanmamız gerektiğinin bu rakam bir ölçüsüdür. Yaklaşık 112 milyar metreküplük bir su kaynağımız var ve bunun da yüzde 73'e yakınını tarımda kullanıyoruz. Bunun dışında kalanını içme ve sanayi de kullanmış oluyoruz. Toplam su varlığımızın da yüzde 39'unu etkili olarak kullanıyoruz. Su elbette bütün kesimler için önemli fakat özellikle toprak için su vazgeçilmezdir. Su kanunu çıksın veya çıkmasın, su tüketiminde son derece dikkatli olmamız lazım."

Kar suyunun toplanması önerisi

Öztaş, mevcut su kaynaklarının korunması ve kuraklığın yok edilmesi için atık suların ıslah edilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, yağan karın oluşturduğu suyu kullanmak için birtakım yöntemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yağışlardan ve çatılardan akan suyun kullanılması gerektiğini aktaran Öztaş, şunları kaydetti:

"İnsanlar kendi evlerinde veya yakın çevrelerinde çatılarından akan suyu hobi amaçlı ektikleri ürünleri sulamada kullanabilirler. Özellikle belediyeler kentlerde veya park bahçeler için ayrıca hobi alanlarında çatılardan akan suları toplamak kaydıyla vatandaşı yönlendirebilir. Su yönetiminde önemli olan ilgili bütün kullanıcı tarafları için eşit olunmalı ve tasarrufu sağlayacak önlemleri beraberinde getirilmesi gerekiyor. Çıkarılacak Su Kanunu Türkiye'de suyun yönlendirilmesi ve kullandırılmasını sağlayacağı gibi insanlarımızın bu konuda bilinçli davranmalarına neden olacak, farkındalıklar yaratacaktır. Böyle bir kanun inşallah en kısa sürede çıkmış olur."

"Suyun iyi kullanılmaması tarımda ürün kaybına zemin hazırlar"

Öztaş, Su Kanunu'nun sadece belirli alanlar için değil Türkiye'nin tarım için önemli olan havzalarında etkisini göstereceğini vurguladı.

GAP, Konya Ovası ve İç Anadolu gibi birinci derece tarım potansiyeline sahip bölgelerde yapılan üretimin, kanunla teminat altına alınacağına dikkati çeken Öztaş, "Sulu tarım bizim için çok önemli. Dolayısıyla suyu iyi kullanamazsak, taban suyuna yönelik aşırı tüketim yaparsak İç Anadolu, Konya Ovası gibi Türkiye'nin birinci derece tarım potansiyelini belirleyen alanlara da ciddi manada ürün kaybına zemin hazırlar. Beraberinde kuraklık risklerini hissetmemiz önemli sorunlar ortaya çıkartacaktır. Su Kanunu bu noktada bize büyük önem kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.