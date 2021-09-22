Atatürk Üniversitesinde Ahilik Teşkilatı konuşuldu - Son Dakika

13-19 Eylül Ahilik haftası kutlamaları kapsamında "Tarihsel, Sosyal ve Ekonomik Boyutuyla Ahilik" isimli panel düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen panelde Ahilik teşkilatı her yönüyle ele alınarak, günümüz ekonomik ve sosyal sorunlarına ışık tutabilecek yönleri katılımcılar tarafından değerlendirildi.

Oturum başkanlığını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehim Bakırcı'nın yaptığı panelde İktisat Tarihi Anabilim Dalı Arş. Gör. Muhammet Yeniyurt, "Türk-İslam Müessesesi Olarak Ahi Teşkilatı: Hicazdan Selçuklu Anadolusuna", Arş. Gör. B. Emre Aşkın ise "Osmanlı Esnaf Birliklerinde Ahiliğin Yansımaları" isimli çalışmasıyla Ahilik teşkilatının tarihsel boyutlarını ele aldı.

"Finansal destek Sistemi-Ahi Orta Sandığı" isimli bildirisiyle Ahiliğin Finansal boyutu hakkında konuşan İşletme Bölümü öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Öndeş, Orta Sandıklarıyla Esnaf ve zanaatkarlara sağlanan kaynakların kullanımından bahsetti.

Prof. Dr. Fehim Bakırcı ise sunumunda Ahiliğin ekonomik hayata yansımalarını ele alarak çalışma ilişkilerinin nasıl belirlendiğini, Ahilik sistemiyle günümüzdeki sorunlara nasıl çözüm üretilebileceğini örneklerle aktardı.

Ahiliğin tarihi, sosyal ve ekonomik boyutta ele alındığı panelde kısaca; Ahiliğin sadece teknik beceri ve iş ve üretim bilgisi anlamında değil, sosyal ve kurumsal kültür, çalışan ve yönetici-işveren arası iletişimin ve ilişkilerin gelişmesi ve yürütülmesinin yanı sıra yeni iş hayatına atılan gençlerin ahlaki ve insani davranışları alanında da çözüm üretebilmiş tarihi bir örnek olduğu belirtildi.

Ahiliğin; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin ve tüm güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzen olduğunu söyleyen panelistler, bu sistemin 13. yüzyılda Anadolu'da kurulmuş bir esnaf teşkilatı olduğunu, 'ahi' kelimesinin ise eli açık, kardeş, yiğit ve delikanlı gibi anlamlara geldiğini söylediler. - ERZURUM