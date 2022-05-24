Atatürk Üniversitesinde "Bahar, Bilim, Sanat ve Spor Şenliği" başladı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesinde "Bahar, Bilim, Sanat ve Spor Şenliği" başladı

24.05.2022 15:11
Atatürk Üniversitesinde "Bahar, Bilim, Sanat ve Spor Şenliği" başladı

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesince düzenlenen "Bahar, Bilim, Sanat ve Spor Şenliği" açık hava programlarıyla başladı.

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesince düzenlenen "Bahar, Bilim, Sanat ve Spor Şenliği" açık hava programlarıyla başladı.

Rektörlük binası yanında oluşturulan alanda başlayan şenliklerde, yöresel halk oyunları ekibi "bar" gösterisi sundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, açılışta yaptığı konuşmada, bu yılki şenliklerin "bahar, bilim, sanat ve spor" temalı olacağını söyledi.

Bilimsel temada öğretim üyeleri ve STK temsilcilerinin öğrencilerle bir araya geleceğini belirten Keskin, şenliklerin final sınavı öncesi öğrencilere moral olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren üniversite öğrencilerine hediyeleri verildi.

Üniversitenin öğrencilerinden milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ile Furkan Akar da diğer öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrenciler, açılış programının ardından ara ara etkili olan yağış altında müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Şenlik, konser, söyleşi, yarışma ve halk oyunları gösterisi gibi çok sayıda aktiviteyle 26 Mayıs'a kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

Atilla Keskin, Erzurum, Rektör, Güncel, Son Dakika

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