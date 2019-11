Atatürk Üniversitesinde dört nala eğitim

Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu At Biniciliği ve Hippoterapi (Atla Terapi) Bölümü'nün 50 öğrencisi atlarla eğitim görüyor. Okulda öğrencilerin eğitimi dışında dünya standartlarına uygun 1 kapalı, 5 açık manej alanında otistik, down ve benzeri sendromlu engelli çocuk ve yetişkin bireylere hippoterapi eğitimi veriliyor. Bu bölümden mezun olanların işsiz kalmaması nedeniyle kız ve erkek öğrenciler tarafından büyük rağbet görüyor. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, yüksekokulda profesyonel at binme eğitimi almak isteyenlere de hizmet verildiğini söyledi.

Meslek Yüksekokulu'nda 5 bin 863 öğrencinin eğitim gördüğünü, ülkenin ve bölgenin kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılamaya gayret eden bir kurum olduğunu ifade eden Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, At Biniciliği ve Hippoterapi'nin son yılların popüler bölümü olduğunu söyledi. At biniciliği ve Hippoterapi Bölümü'ne 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başladıklarını belirten Kaya, Şu an bir ve ikinci sınıfta toplam kayıtlı öğrenci sayısı 50. Burada öğrencilerin eğitmenin yanı sıra dünya standardında bir kapalı, beş açık manej alanında at binmek isteyenlere, profesyonel at binme eğitimi almak isteyenlere hizmet vermektedir. Bölümün en önemli misyonlarından birisi ise otistik, down ve benzeri sendromlu engelli çocuk ve yetişkin bireylere hippoterapi eğitimi verilmektedir. Bu merkezde saf kan İngiliz atı, haflinger, pony ve midilli olmak üzere 13 at bulunmakta. Bu atlarla 'At Biniciliği ve Hippoterapi Merkezi'nde kreş, anaokulu ve vakıf okulları olmak üzere birçok eğitim kurumlarındaki öğrencilere gruplar halinde at binme kursları ve dersleri verilmektedir. Erzurum Meslek Yüksekokulu; At Biniciliği ve Hippoterapi Merkezi'nin sahip olduğu imkan ve avantajlarıyla ulusal ve uluslararası 'Endülans', 'Engelli atlama', 'At terbiyesi' ve 'Geleneksel Türk Sporları' gibi yarış organizasyonları düzenlemeyi ve bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmayı planlamaktadır. Erzurum Meslek Yüksekokulu dar gelirli otistik, down ve benzeri sendromlu engelli çocuklu ailelere ulaşım ve terapi masrafları karşılanacak şekilde AB hibe programlarına projeler hazırlamaktadır diye konuştu.

İŞSİZ KALMIYOR

Öğrencilerin profesyonel bir binici olmanın yanı sıra çok iyi bir at terbiyecisi ve antrenörü olarak mezun olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, Birçok öğrencimiz bölüme gelirken atlardan korkuyor ama bu korkularını kısa sürede unutup, iki yıl içerisinde hiç binilmeyen bir tayı eğitebilir konuma getiriyor. Ayrıca bu bölümde okuduktan sonra kimse işsiz kalmıyor. Nerede ise iş garantili bir bölüm. Özellikle hipodromlarda görev alıyorlar. Atın bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Çok asil bir hayvan. Geleneksel kültürümüzde de cirit başta olmak üzere atla ilgili pek çok oyun bulunuyor. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmalıyız dedi.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Erzurum'a Kars'tan geldiğini söyleyen ikinci sınıf öğrencisi Ceren Atmaca, bölümünü çok sevdiğini söyleyerek, Atlara karşı oldukça meraklıydım. Uzun zamandır aklımdaydı. Atatürk Üniversitesi'nde böyle bir bölümün olduğunu bilmiyordum. Yakınlarımın tavsiyesi üzerine buraya geldim. Mezun olduktan sonra nalbantlık eğitimi alıp, antrenörlük yapmayı düşünüyorum. Atlar hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Tüm arkadaşlarıma ve hayvanseverlere tavsiye ediyorum. Harika bir bölüm. Atlar benim için en iyi dost ve en iyi arkadaş. Kars'ta da atım vardı. Diğer arkadaşlarım gibi at binerken zorlanmadım diye konuştu.