Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayı Kooordinatörü İsmail Hilmi Adıgüzel Global Girişimcilik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Erzurum Atatürk Üniversitesinde "Güçlü İyilik Sosyal Girişim Zirvesi"katıldı. Kırsal kalkınma açısından Sosyal Girişimciliğin önemini anlattı.



170 ülkeyle aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası (Global Entrepreneurship Network) Türkiye'de TOBB önderliğinde 2008'den bu yana, Kasım'ın 3. haftasında kutlanıyor. Tüm Dünyada eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerin ana amacı gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerini sağlayabiliyor. Her ülke Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirdiği tüm girişimcilik etkinliklerini tek bir raporda toplayıp global girişimcilik konferansına sunuyor.



Bu çerçevede Erzurum'da düzenlenen en kapsamlı sosyal girişimcilik zirvesi olan Güçlü İyilik Sosyal Girişim Zirvesine Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi ev sahipliği yaptı. 2 gün süreyle birbirinden değerli konuklar gençlere sosyal girişimciliğin sunduğu imkan ve fırsatları anlattı.



Ülkemizde sosyal girişimcilik alanında en etkili isimlerden birisi olan ve Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayı Kooordinatörlüğünü yürüten İsmail Hilmi Adıgüzel, zirvenin ilk gününde yaptığı konuşmada Ülkemizin ve Dünya'nın Sosyal ve finansal sorunlarının çözüm sırrının Sosyal Girişimcilikte olduğunu vurgulayan bir anlatım sergiledi.



Adıgüzel, "Tüm Dünya salt kar odaklı şirket yönetiminden sosyal fayda odaklı şirket yönetimine geçmeye hazırlanıyor. Soscial Business olarak adlandırılan bu yeni sistem her geçen gün önemi artarak hızlıca iş dünyasının odak noktalarından birisi haline geldi, geliyor" dedi.



Adıgüzel, tüm Dünya ile aynı anda anlaşılması ve entegre olunması adına girişimcilik eko sisteminin içerisinde Sosyal Girişimciliği anlatarak gençlerin yeni sisteme entegtre olarak girişimcilik hayali kurmalarını sağlamaya çalıştıklarından bahsetti.



Ülkemizden ve Dünyadan örnekler vererek konuşmasını sürdüren Adıgüzel, Sosyal Girişimcilik konusunun genç girişimciler açısından önemli olmakla birlikte Ulusal ve Uluslararası arenada faaliyet yürüten şirketler açısından da oldukça önemli olduğundan bahsederek. 20 Ağustosta Amerikan ekonomisinin %30'luk payına sahip 181 Şirketin CEO'sunun ortak bir bildiri yayınlayarak salt kar odaklı şirket yönetiminden sosyal fayda odaklı şirket yönetimine geçiş yapacaklarının ve bu konuda öncü olacaklarını bildirdikleri bildiriden bahsetti. - ERZURUM