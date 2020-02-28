Atatürk Üniversitesinde internet gazeteciliği konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesinde internet gazeteciliği konuşuldu - Son Dakika

Atatürk Üniversitesinde internet gazeteciliği konuşuldu

14 dakika önce

Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ATATÖMER) kültürel etkinlikleri çerçevesinde, "İnternet Gazeteciliği ve Toplumsal Algı Oluşturmada Yeri" konulu konferans düzenlendi.

Atatürk Üniversitesinde internet gazeteciliği konuşuldu, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ATATÖMER) kültürel etkinlikleri çerçevesinde, "İnternet Gazeteciliği ve Toplumsal Algı Oluşturmada Yeri" konulu konferans düzenlendi.


Kültür Merkezi Mavi Salonda, Gazeteci-Yazar Hadi Özışık ve Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık'ın konuşmacı olarak yer aldıkları konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, ATATÖMER Müdürü Prof. Dr. Bahadır Gücüyeter, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Konferansta öğrencilere seslenen Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşler, 80'li yılların karışık ortamında bir kamyonet kasasında Kars'tan Erzurum'a kaçarak geldiklerini ve burada eğitimlerine devam ettiklerini belirterek, Erzurum'un kendileri için çok önemli olduğundan bahsettiler.


Dinleyicilere internet gazeteciliği geçmişlerinden bahseden konuşmacılar, gazeteciliğin olumlu ve olumsuz yönlerini anlatarak, meslek hayatlarında karşılaştıkları ilginç olayları aktardılar.


İnternet gazeteciliğinin göründüğü kadar kolay olmadığını ve en zor günlerinde bile umutlarını hiç yitirmediklerini söyleyen Özışık kardeşler, internet gazeteciliğinin en önemli meslek ve en özgür alan olduğuna vurgu yaptılar.


Hadi Özışık: "Biz kardeşimle 2 kişi olarak başladığımız internet gazeteciliğine şu an 60 kişiyle devam ediyoruz. Kardeşim Süleyman Özışık, daha sonra ayrılarak kendi haber sitesini oluşturdu ve başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla internet gazeteciliği yapmak isteyen varsa, mutlak suretle 10 parmak klavye öğrenmesi gerekiyor. Bu işe istekli öğrenci arkadaşlar fotoğraf düzenleme programı öğrenmenin yanında sosyal medyaya da ağırlık vermeliler" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı
Edirne'ye yığılmaya başlayan düzensiz göçmenler, havadan görüntülendi Son dakika: NATO, Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli göçmenler sınır bölgelerine akın etti

Son Dakika Haberleri
10:03 Özgür Balakar 1 milyon takipçiye ulaştı
09:45 Beyaz TV, şehitlerimizin ardından Söylemezsem Olmaz programının bugünkü yayınını yapmıyor
08:49 Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı
08:04 Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 10:17:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk Üniversitesinde internet gazeteciliği konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]