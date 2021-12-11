Atatürk Üniversitesinde kurulan tavukçuluk biriminde verim yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika

Erzurum Atatürk Üniversitesinde, ziraat ve veterinerlik fakültesi öğrencilerinin uygulamalı ders görmesi ve araştırmalar yapılması amacıyla kurulan Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yumurta Tavukçuluk Birimi'ndeki tavuklardan yüzde 90 verim elde edildi.

Üniversitenin kampüsünde bulunan ve çeşitli kanatlılar beslenerek yumurta üretimi yapılan birim, bilim insanlarının kanatlılar üzerinde yürüttüğü çalışmalar ve öğrencilerin tavukçuluk konusundaki eğitimleri için hizmet veriyor.

Tavukların bakımını üstlenen görevliler ile araştırma projesi yürüten öğretim üyeleri dahil girenlerin belirli kurallar çerçevesinde içeriye alındığı merkezde günlük değil, saatlik yumurta üretiliyor.

Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Okan Demir, AA muhabirine, birimin tam otomatik sistemle çalıştığını ve bütün işlemlerin makinelerle yapıldığını söyledi.

Demir, "Merkezin misyonu üretime yönelik değil, hayvancılık araştırmalarına ev sahipliği yaparak, üniversitemizin ziraat ve veterinerlik fakültelerinde eğitim gören öğrencilerine uygulamalı eğitim vermek. Piyasada yumurta üretimi noktasında bir rol oyuncu olmamakla birlikte ürettiğimiz yumurtalarımız da saatlik yumurtadır." diye konuştu.

"Tavuklardan günde en az iki kez yumurta alıyoruz"

Demir, birimin 5 bin 500 baş kapasiteli olduğunu ve şu an 5 bin baş tavuğun hem üretimde hem araştırma projelerinde kullanıldığını ifade etti.

Birimdeki kafes tavuklarının 42 haftalık olduklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Tavuklarımızın 4 bini lohman brown olan kahverengi tavuklar. Doğal olarak onlardan kahverengi yumurta elde ediyoruz. 1000 adet de tinted cinsi beyaz renkli tavuğumuz var ve onlardan da beyaz yumurta elde ediyoruz. Günlük değil saatlik yumurta üretiyoruz. 24 saat üretim yapıyoruz. Tavuklardan günde en az iki kez yumurta alıyoruz. Bu birimde ayrıca veterinerlik ve ziraat fakültelerindeki öğretim üyelerimizin önderliğinde şu an 5 araştırma projesi yürütülmektedir."

Demir, veterinerlik ve ziraat fakültelerinin, hayvanların ıslahı, üretilmesi, bakımı ve beslenmesini ele alan zootekni bölümü öğrencilerinin haftalık olarak uygulamalı eğitimlerini de bu birimde aldıklarını dile getirdi.

Öğrenciler işi mutfağında öğreniyor

Öğrencilerin mezun olmadan işi mutfağında öğrendiklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Her iki fakültenin öğrencileri hem kafes hem kanatlı üretimine ilişkin teknik detayı burada almakta ve ilaveten dışarıda kurulan hobi kafes ünitesinde uygulamalarını yapmaktalar. Öğrencilerimiz burada kanatlılarda aşı, ilaç verme gibi pratik uygulamaları da yapıyor. Merkezimiz piyasaya üretim yapmak amacıyla kurulmamıştır, piyasada üretim yapan bir oyuncu değiliz. Serbest piyasada veya kamu olarak piyasalardaki işletmelerimizle rekabet etme gibi amacımız yok. Bu nedenle elde edilen ürünü kampüsümüzdeki üniversitemize ait kantinde satışa sunuyoruz, personelimiz, vatandaşlar buradan yaralanabiliyor. Tavuklarımız 42 haftalık ve 4 bin-4 bin 500 civarında yumurta üretimi yapıyoruz. Verim düzeyi yüzde 90'a ulaştı yani pik seviyedeyiz."

Türkiye'deki birçok ziraat fakültesinde uygulamalı eğitim için benzer birimlerin bulunmadığını belirten Demir, "Ziraat ve veteriner eğitimleri hatta sağlık bilimlerindeki eğitimde uygulama olmazsa olmazdır. Bunlar usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen, el beceresiyle gerçekleştirilen mesleklerdir. Türkiye'de birçok ziraat fakültesi var fakat uygulama alanı yok. Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir üniversitenin ise burada öğrencilere sunduğu büyük imkan var. Öğrencilerimiz mesleki hayatlarında karşılaşabilecekleri problemleri burada görüyor ve tecrübe kazanıyor. Öğrenciler mezun olunca donanımlı şekilde iş hayatına atılabiliyor." dedi.