Atatürk Üniversitesinde plazma tedavisi için altyapı hazır - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesinde plazma tedavisi için altyapı hazır

6 saat önce

Atatürk Üniversitesinde plazma tedavisi için altyapı hazır Akademisyenler aşı için zaman istiyor Atatürk Üniversitesinde Korona virüs için Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü kuruldu.

Atatürk Üniversitesinde plazma tedavisi için altyapı hazır

Akademisyenler aşı için zaman istiyor

ERZURUM - Atatürk Üniversitesinde Korona virüs için Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü kuruldu. 20 akademisyen tarafından oluşan ekip plazma tedavisi için alt yapıyı hazır hale getirirken aşı için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya'da ve Türkiye'de hızla etkisini sürdüren Korona virüs (Covid 19) engellemek ve aşı üretimi için çalışmaların sürdürülmesi için Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatlarıyla Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü oluşturdu. Vakaların Türkiye'de görülmesinin ardından hızla kurulan ekipte 20 farklı bölümden akademisyen yer alıyor.

Akademisyenlerden kurulan ekipte Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Çelebi'nin koordinatörlüğünde Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği Fakültesi'nden ilgili öğretim üyeleri, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği öğretim üyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde daire başkanlarından oluşuyor.

İlk günden berri büyük bir özveri ile çalışan akademisyenler plazma tedavisi için alt yapıyı hazır hale getirdi. Aşı çalışmalarını da aralıksız sürdüren akademisyenler, bu konuda yaklaşık 6 aylık bir süreye ihtiyaç duyuyorlar.

Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, plazma tedavisi için altyapının hazır olduğunu ifade ederek" Korona virüsünü daha önceden bilmiyorduk. Sadece akrabaları diye nitelendirdiğimiz hastalıkları tanıyorduk. Önlemlerden biride plazma tedavisidir. Bizler plazmayı hastalığı geçiren kişilerden alıyoruz. Biz bu kişilerden kan örneği alarak tedaviye ve araştırmaya böyle başlıyoruz. Aldığımız plazmada çeşitli testler yapıp başka hastalık var mı diye incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bizim alt yapımız test sonrası aşamalara da hazır durumda. Bununla ilgili çalışmalar tamamlandığında tedavi için kullanılabilir hale getiriyoruz. Çok yönlü multidisipliner bir çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla Atatürk Üniversitesi plazma antikor tespit edebilecek seviyede diyebiliriz" dedi.

Aşı için çalışmaların devam ettiğini belirten Çelebi, " Aşı hazırlamak komplike bir iştir. Akademisyenlerle biz aşı çalışmalarımıza başladık. İlk vaka tespit edilir edilmez ekibimizle çalışmalarımız sürüyor. Virüse direk aşı kullanılır ama bu aşının yan etkileri ve bulaşıcı etkileri oldukça fazladır. Dolayısıyla çalışmalar diğer üniversitelerde olduğu gibi Atatürk Üniversitesinde de devam ediyor. Aşımızı hazırladıktan sonra deneylerimizi hayvanlarda kontrol edeceğiz" şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesinde plazma tedavisi için altyapı hazır

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Çelebi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:16 Kaynak: İHA

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