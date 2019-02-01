Atatürk Üniversitesinden Öğrencilere Mobil Hizmet

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin, öğrencilere resmi mobil uygulamasıyla hizmet vereceği bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin, öğrencilere resmi mobil uygulamasıyla hizmet vereceği bildirildi.



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fakültenin mobil hizmeti sayesinde öğrenciler zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın istediği yerden fakülte sayfalarına tek bir uygulama üzerinden erişilebilecek.



Öğrencilerin bu hizmet ile ders çalışabilmesi, fakülteyle ilgili diğer işlemlerini yapması ve duyurularına ulaşması için ayrı sayfalara giriş yapmasına gerek kalmayacak.



Mobil uygulama ile öğrenciler kendilerine gönderilen bildirimlerle önemli tarih ve konulardan kolayca haberdar olup Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp materyal ücreti, ders kaydı, ders dokümanları ve online deneme sınavını kullanarak ünite konularını pekiştirebilecek.



Öğrencilere sınav merkezinizi belirleme, iletişim bilgileri, sınav sonuçları ve not kartı gibi bilgilerini kontrol etme olanağı sunan mobil uygulama ile öğrenci belgesi gibi belgeler cep telefonuna ya da tablete indirilip fakülteye gönderdikleri dilekçelerin cevaplarını kontrol edilebilecek.



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin resmi mobil uygulaması, Google Play Store ve Apple Store da yayınlanacak.

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