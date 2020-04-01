Atatürk Üniversitesinden sağlık çalışanları için siperlik seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Atatürk Üniversitesinden sağlık çalışanları için siperlik seferberliği - Son Dakika

Atatürk Üniversitesinden sağlık çalışanları için siperlik seferberliği

6 saat önce

Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırmalar yaptığı ATA Teknokent'te, 3 boyutlu yazıcılarla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca çalışan sağlık görevlileri için yüz koruma maskesi üretiliyor.

Atatürk Üniversitesinden sağlık çalışanları için siperlik seferberliği, System.String[]

Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırmalar yaptığı ATA Teknokent'te, 3 boyutlu yazıcılarla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca çalışan sağlık görevlileri için yüz koruma maskesi üretiliyor.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Taha Çağrı Şenocak ile 3 öğrenci, Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren salgına karşı verilen mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline destek için ellerindeki imkanlarla çalışma yapmaya başladı.

İlk olarak 3 boyutlu yazıcısıyla acil serviste çalışan doktor arkadaşı için ücretsiz koruyucu yüz maskesi üreten Şenocak, yoğun ihtiyaç ve taleple karşılaşınca durumu Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya aktardı.

Çomaklı da üniversitedeki tüm 3 boyutlu yazıcıları üniversite yerleşkesindeki bilimsel çalışmaların yapıldığı ATA Teknokent'te toplatarak maskelerin seri üretimi için Siperlik Üretim Merkezi oluşturdu.

Gece gündüz demeden çalışıp, sağlıkçılara ücretsiz ulaştırıyorlar

Merkezde çalışacak ekibe, maskeler için gerekli malzeme desteği de sağlayan Çomaklı, üretimin seri yapılması için imkan oluşturdu.

Günlük 150 ila 200 civarında maske üreten ekip, gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlıkçılara maskeleri ücretsiz ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyor.

Araştırma görevlisi Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarını sıvı temasından ve özellikle Kovid-19'dan koruyabilmek için 3 boyutlu modellemelerle iskeleti tasarlanan yüz maskelerini 3 boyutlu yazıcılarda ürettiklerini söyledi.

Üretim öncesi sağlık çalışanlarıyla görüşüp aldıkları geri bildirimlere göre maskeleri yeniden tasarladıklarını ifade eden Şenocak, şöyle konuştu:

"3 boyutlu yazıcı işleminde süreç biraz uzun. Bir maske ortalama 2 saatte oluşuyor. Piyasadaki tasarımları inceledik, doktorlarla görüşüp isteklerini dikkate alarak tasarım belirledik. Maskelerimiz sağlıkçıların daha rahat hava alabilmesi için de tasarlandı. Eskiden savaşlarda askerlere yardım etmek için herkes elinden gelen yardımı üstlenerek yapardı. Şimdi biz de çorbada tuzumuz olsun dedik ve çam sakızı çoban armağanı ürettiğimiz maskeleri Kovid-19 ile savaşan doktor ve sağlık çalışanlarına hediye ettik. Onları korumak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Bulaşıcı hastalıklara karşı sağlıkçılara siper olacak

Şenocak, maskenin özellikle sıvı teması, sıçraması ya da Kovid-19'lu bir hastanın öksürüğünden kaynaklı bulaşıcı hastalık durumlarını bertaraf ettiğine dikkati çekerek, sağlık çalışanlarının haklarının ödenmeyeceğini anlattı.

ATA Teknokent Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman da merkezde günlük 150-200 civarında maske üretildiğini belirterek, "Öncelikli olarak merkez ve ilçelerdeki hastanelere maskeleri dağıtacağız. Şimdiye kadar Üniversite ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanelerine bir miktar maske verdik. Şimdilik 2 bin siper maske üretmeyi hedefliyoruz, ihtiyaç olursa üretime devam edeceğiz." dedi.

Karaman, özverili çalışan sağlık personeline teşekkür ederek, ATA Teknokentte sadece siperlik değil, tanı kitleri, dezenfekte solüsyonları, koruyucu gözlükler gibi çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

ODTÜ Teknokent, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:14 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi ABD'de kafaları karıştıran koronavirüs araştırması: Öksürük sayesinde virüs 8 metre uzağa gidebiliyor
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi         
16:18
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:15
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek         
16:11
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu         
16:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak         
16:03
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu         
15:55
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi         
15:39
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı         
15:38
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı         
15:35
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur         
15:24
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı         
15:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir         
15:13
Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı         
15:10
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:58
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek         
14:56
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı         
14:51
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor         
14:49
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar         
14:48
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı         
14:43
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 17:28:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk Üniversitesinden sağlık çalışanları için siperlik seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]