Atatürk Üniversitesinin kütüphanesi yeni ismiyle bilime ışık tutacak

Türkiye'nin önde gelen kütüphaneleri arasında yer alan ve bünyesinde barındırdığı birbirinden kıymetli binlerce eser ile bilime ışık tutan Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi" olarak değiştirilen ismiyle hizmet vermeye başladı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin "Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi" olarak değişen ismiyle hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Kütüphanenin yeni döneme hazır olduğu aktarılan açıklamada, Atatürk Üniversitesi Senatosunun 11 Ocak'ta aldığı kararla yerleşke içerisindeki merkezi kütüphaneye Prof. Dr. Fuat Sezgin adının verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin en önemli kütüphaneleri arasında yer alan kütüphanenin, bin 797'si el yazması, 978'i Arapça, 63'ü Farsça, 30 bin 612'si de Osmanlıca olan eserleri ile Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılmış 159 bin 23 güncel eseri bünyesinde barındırdığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da bilim, teknoloji, kültür, sanat ve sosyal hayat alanlarında üretici bir öğretimi önceleyen, değer üreten ve adeta hazine niteliği taşıyan Atatürk Üniversitesindeki kütüphanenin adını ülkenin en değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Fuat Sezgin olarak değiştirdiklerini belirtti.

Kütüphane aracılığıyla bilgi kaynağı üretme ve sağlama konusunda sınırların ötesi ile bağlantı kurma, çalışma alanları, bilgisayarları ve güçlü internet ağı ile öğrenci ve akademisyenlerin sadece bilgiye erişimini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda dünya ile iletişime geçmesine de olanak tanıdıklarını aktaran Çomaklı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimize haftanın her günü sınırsız internet ve sakin çalışma ortamı sunuyoruz. Kütüphanemiz dijital ortama aktarılmış çalışmalar açısından üniversite için vazgeçilmez bir bilgi yuvası. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ışığında öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Çomaklı, kendini yenileme ve gelişen çağı yakından takip etme noktasında da dünyaya ayak uydurmaktan geri durmadıklarını ifade ederek, bu alandaki çalışmaları artırarak eğitim ve öğretim ağını genişletmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Mahmut Arık ise öğrenci ve akademisyenlerin "çip sistemi" ile korunan bilgi kaynaklarına rahatlıkla ulaşabildiklerini belirterek, lisans ve ön lisans öğrencilerinin 3 kitabı 15 gün, yüksek lisans öğrencilerinin 21 gün, doktora ve üzeri öğrencilerin ise 5 kitabı 1 ay süreyle sistem üzerinden öğrenci kimlikleri ile ödünç alabildiklerini duyurdu.

Kütüphanenin 1954 yılından beri basılan yerel gazeteler ve 2014 yılına kadarki tüm ulusal gazetelerin bulunduğu geniş bir gazete arşivinin de olduğunu kaydeden Arık, "15 yıldır elektronik ortama aktarılan bilgi kaynaklarımız ve 47 veri tabanımız ile 198 bin 460 elektronik kitap, 84 bin 693 elektronik dergi ve 5 bin 283 basılı dergimizle sınırsız makaleye ve birçok bilgiye kolayca erişim imkanı tanıyoruz. Kütüphane Arası İş Birliği Takip Sistemi (KITS) ve Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) ile de istenilen her kaynağa yine ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.