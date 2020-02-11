Atatürk Üniversitesinin

Atatürk Üniversitesinden bir grup öğretim üyesi, Erzurum'un kırsal mahallelerinde yaşayan kadınları meme kanseri konusunda bilgilendirdi.

Üniversite, Yeni YÖK Vizyonu kapsamında hayata geçirdiği Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin topluma hizmet misyonunun hızla devam ediyor.

Üniversitenin Toplumsal Duyarlılık Projeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATA TDM) ile Kariyer Merkezi öncülüğünde Aziziye Kaymakamlığı ve Aziziye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde kenttin kırsal alanlarında yaşamını sürdüren ve imkanlarının kısıtlı olan kadınların meme kanserin hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla çalışma başlatıldı.

Öğretim görevlileri, "Kırsal Alandaki Kadınlara Meme Kanseri Konusunda Farkındalık Kazandırılması" projesi kapsamında kar yağışı ile dondurucu soğukların etkili olduğu kenttin Aziziye ilçesine bağlı mahallelerdeki kadınların evlerine gitti.

İlçenin Tebrizcik, Beypınarı, Kumluyazı, Söğütlü, Eskipolat ve Başçakmak mahallelerindeki kadınlarla zor kış şartlarına rağmen tek tek ilgilenen gönüllüler, 40 yaş üstü kadınların meme kanseri hakkındaki bilgi ve risk düzeylerini belirleyip erken tanı ile ilgili duyarlılık oluşturdu.

Kadınlara bilgi vererek uyarıda bulunan öğretim üyeleri, meme kanserinde farkındalık oluşturmak için de pembe menekşe hediye etti.