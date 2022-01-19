Atatürk Üniversitresi ile Malezya Putra Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü yenilendi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi ile Malezya Putra Üniversitesi (UPM) arasında önceki yıllarda imzalanan iş birliği protokolü yenilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, UPM Rektör Vekili Prof. Dr. Mohid Roslan Bin Sulaiman ve delegasyon ekibi, iki üniversite arasında akademik iş birliği faaliyetlerine etkinlik kazandırmak amacıyla Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

İki üniversite arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette, Rektör Çomaklı ile Malezya Putra Üniversitesi Rektör Vekili Sulaiman tarafından önceki yıllarda imzalanan ikili iş birliği protokolü yenilendi.

Ziyaret kapsamında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Biyoloji alanlarında yürütülmekte olan lisansüstü ortak diploma programlarının, İşletme, Ziraat ve Veterinerlik alanlarını da içine alacak şekilde genişletilmesi, öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliğinin aktive edilmesi, ortak araştırma ve yayın kültürünün geliştirilmesi ile ortak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini içeren protokol imzalandı.

Rektör Çomaklı, Malezya Putra Üniversitesi heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İki üniversite arasında yıllar öncesine dayanan bir kardeşlik hukukunun olduğunu ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Malezya Putra Üniversitesi ile daha önce anlaşmaya varılan protokollerde şimdiye kadar herhangi bir aksaklık olmadı. Çalışmalarımız her anlamda sorunsuz ilerliyor. Genişletilen protokolle var olan ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için çabalayacağız. İmzalanan bu anlaşmalarla birbirlerinin bilgi birikiminden faydalanan üniversitelerimiz diğer taraftan da Türkiye ve Malezya arasında bilimsel, kültürel ve ekonomik alanlarda köprü görevi yapıyor."

UPM delegasyonu daha sonra da Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAYTAM) ve Hayvan Hastanesi başta olmak üzere Üniversitenin farklı birimlerini ziyaret etti.