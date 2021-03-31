Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlının yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlının yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. 2 gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer. Türk polisi yakalar" ifadelerini kaydetti.



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