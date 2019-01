Atatürk Üzerinden Ticareti Uygun Bulmuyorum"

Taksim Meydanı'nda bir lise öğrencisi, kendi bütçesinden karşılayarak satın aldığı 57 adet Nutuk'u vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Taksim Meydanı'nda bir lise öğrencisi, kendi bütçesinden karşılayarak satın aldığı 57 adet Nutuk'u vatandaşlara ücretsiz dağıttı.



Üsküdar Amerikan Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ata Mollaoğlu, İstiklal Caddesi girişinde Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını vatandaşlara ücretsiz dağıttı.



Gazetecilere açıklama yapan Mollaoğlu, "Mustafa Kemal" kitabının 2 bin 500 liraya satılmasına tepki göstermek amacıyla 57 Nutuk dağıttığını söyledi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleminden çıkan kitabı bedavaya dağıttığını belirten Mollaoğlu, şunları söyledi:



"Amacım Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli milli değerlerimizden birisi olduğunu göstermek ve bunun hiçbir şekilde ticarete dökülmemesi gerektiğini belirtmek. Bu tepkim sadece bu olayla ilgili değil, Atatürk değil başka milli değerlerimiz de sömürülür, her zaman bu olur. Bizim yapmamız gereken buna tepki göstermek, olabildiğince elimizi güçlü tutmak ve her zaman birlik olup bunlara izin vermemek."



Başka yerlerde de Nutuk dağıtımına devam edeceğini dile getiren Mollaoğlu, şöyle devam etti:



"57 yıl bizim ülkemize hizmet edebildi, keşke daha uzun yaşasaydı da ülkemize daha uzun hizmet edebilseydi. Bu yüzden 57 kitap dağıtmayı uygun gördüm. Bir kitabın 2 bin 500 liraya satılmaması gerekiyor. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk 25 lirayken onun adına yazılmış kitabın altın kaplama da olsa, üzerinden balda akıtılsa 2 bin 500 lira etmemesi gerekiyor. Daha önemlisi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden ticaret yapanların sayısı cidden arttı. Kitap, satışlar bittikten sonra 1 milyon liradan açık arttırmaya sunuldu. Atatürk üzerinden ticaret yapılmasını uygun bulmuyorum. Yanlış bir davranış olduğunu düşünüyorum."



Nutuk alan vatandaşlardan Soner Oğuz, Mollaoğlu'nun davranışından duygulandığını ve kendisini tebrik ettiğini belirterek, "Örnek bir davranış. Bu kadar yüksek fiyattan kitap satması bence uygun değil. Sattığı kitapta anlatılan bu ülkenin önderi, bu ülkeyi kuran, her kesim tarafından kabul görmüş bir insan. Bunun kitabını yazıp parasız dağıtmak gerekirken parayla 2 bin 500 liraya satmak... Çok afaki bir fiyat." değerlendirmesini yaptı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tuzlanan Palamudun Kavanozu 100 Liradan Satılıyor

Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı

Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay

YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir