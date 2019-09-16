Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Netflix dizisi 13 Emir ne anlatıyor?
30 dakika önce
Netflix'te yayınlanan 13 Commandments (13 Emir) adlı dizi "Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla gündemde.
Netflix'te yayınlanan 13 Commandments (13 Emir) adlı dizi "Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla gündemde.
Belçika yapımı suç dizisinin ilk bölümlerinde bu ülkede bir Türk'ün işlediği 'töre cinayeti' anlatılıyor. Dizinin, katil ile gurbetçi ailenin evinin duvarına asılı Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarını aynı karede gösteren sahnesi eleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:30
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