Atatürk ve İnönü Mahallelerinde dere yatağı güvenli - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede bulunan dere ve su kanallarının vatandaşların güvenliğini tehdit etmesini engellemek amacıyla korkuluk çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Soma ilçesine bağlı Atatürk ve İnönü Mahallesinden geçenderede 1,5 kilometre uzunluğunda panel çit tipi korkuluk çalışmasını tamamlayarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya aldı.

"MASKİ'nin çalışmalarından memnunum"

Atatürk Mahalle Muhtarı Davut Süzek, "Dere yatağının güvenli hale gelmesi için yapılan panel çit korkuluk çalışması burada yaşayan vatandaşlarımızın da takdirini topladı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklarımızın güvenliği de sağlandı"

İnönü mahalle muhtarı Aziz Cambal, "Mahallemizdeki dere yatağının etrafına oluşabilecek tehlikelere karşı korkuluk çalışması yapıldı. Özellikle çocuklarımızın güvenliği sağlandı. Önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.