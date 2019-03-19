Son Dakika Haberleri: Atatürk ve Şehitleri Gökyüzünde Andılar

Atatürk ve Şehitleri Gökyüzünde Andılar

54 dakika önce

Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Artvin'de uçuş gerçekleştirdi.

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Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Artvin'de uçuş gerçekleştirdi.

Sporcular Koçak ve Toy, 2 bin rakımlı Atabarı Kayak Merkezi ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe arasında uçuş planladı.

Yaklaşık 1 kilometrelik uçuş için kayak merkezinden atlayış gerçekleştiren sporculardan Cengiz Koçak, Çoruh Nehri kenarına, Toy ise Atatepe'deki alana iniş yaptı. Her iki sporcu atlayışlarını kamerayla kayıt altına aldı.

Koçak, atlayışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce "Gökperest" adlı takım kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu takımla Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu yerden uçuş yapmak hep aklımdaydı. Takım arkadaşlarımla buraya geldik. Atabarı Kayak Merkezinden takım arkadaşım Ferdi Toy ile uçuş yaptık. Burası Atatepe'ye bin metre yatay mesafede ve 500 metre yükseklikte. 5 dakikalık uçuşun ardından Atatürk heykelinin üzerinden geçtik ve ben Çoruh Nehri yanına iniş yaptım."

Atlayışlarında hava şartları dolayısıyla çok zorlandıklarını dile getiren Koçak, "Hava çok soğuktu. Rüzgar çok sertti ve kötüydü. Çok üşüdük ama ulaştığımız sonuca değdi." ifadelerini kullandı.

Koçak, amacının Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Seyit Onbaşı ve şehitleri anmak olduğuna işaret ederek, "Bu, bizim takımımızın atlayış projeleri için bir başlangıçtı. Artvin'de bundan sonra yine atlayışlar yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ferdi Toy ise Gökperest takımı sporcuları olarak farklı atlayışlar için yollarda olduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:14 Kaynak: AA

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