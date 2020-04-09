ATATÜRK VE YENİ GALATA KÖPRÜSÜ'NDE ONARIM-BAKIM ÇALIŞMASI - Son Dakika

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ATATÜRK VE YENİ GALATA KÖPRÜSÜ'NDE ONARIM-BAKIM ÇALIŞMASI
58 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusunun ardından Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde bakım-onarım çalışması için çift yönlü olarak kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusunun ardından Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde bakım-onarım çalışması için çift yönlü olarak kapatıldı. Ayrıca, köprülerin kapatılmasıyla Haliç'ten gemi geçişi yapıldı.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusunun ardında Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde bakım-onarım çalışması için çift yönlü olarak kapatıldı. Köprülerin kapatılmasının ardından gemi geçişi yapıldı.
Yeni Galata Köprüsü, çalışmanın tamamlanması sonrası ulaşıma açılırken, Atatürk Köprüsü'nün ise saat 04.30'da açılacağı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:46 Kaynak: DHA
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