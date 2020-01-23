"ATATÜRK Yol Koşusu" İçin Geri Sayım

Büyükşehir Belediyesi, "Spor Şehri Gaziantep" anlayışından hareketle gerçekleştirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.

87 yıl önce vatanı korumak için Fransız ordusuyla 11 ay boyunca mücadele eden kahraman halkı ziyaret ederek şehre Gazilik unvanı veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında halk bir kez daha kurtuluşa koşacak.