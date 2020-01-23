"ATATÜRK Yol Koşusu" İçin Geri Sayım
15 dakika önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla "Atatürk Yol Koşusu" düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:37 Kaynak: Bültenler
Büyükşehir Belediyesi, "Spor Şehri Gaziantep" anlayışından hareketle gerçekleştirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.
87 yıl önce vatanı korumak için Fransız ordusuyla 11 ay boyunca mücadele eden kahraman halkı ziyaret ederek şehre Gazilik unvanı veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında halk bir kez daha kurtuluşa koşacak.
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