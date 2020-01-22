"Atatürk Yol Koşusu" için geri sayım başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Atatürk Yol Koşusu' için geri sayım başladı - Son Dakika Spor

"Atatürk Yol Koşusu" için geri sayım başladı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla "Atatürk Yol Koşusu" düzenlenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla "Atatürk Yol Koşusu" düzenlenecek.


Büyükşehir Belediyesi, "Spor Şehri Gaziantep" anlayışından hareketle gerçekleştirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. 87 yıl önce vatanı korumak için Fransız ordusuyla 11 ay boyunca mücadele eden kahraman halkı ziyaret ederek şehre Gazilik unvanı veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında halk bir kez daha kurtuluşa koşacak.


"Atatürk Yol Koşusu" 25 Ocak 2020 tarihinde saat 09: 00'da Gaziantep Lisesi'nden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulacak. Kayıt başvuruları http://gaziantepatletizm.org sitesinden yapılacak.


Öte yandan dereceye giren ilk dört sporcuya Büyükşehir Belediyesi tarafından eşofman takımı, madalya ve başarı belgesi verilecek. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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