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Atatürk, Zonguldak'ta anıldı

6 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Zonguldak'ta törenle anıldı.

Atatürk, Zonguldak'ta anıldı, System.String[]

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Zonguldak'ta törenle anıldı. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte cadde ve sokaklardaki halk saygı duruşuna geçti.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen anma törenine Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. AFAD tarafından kente kurulan sistemden tüm mahallelerde siren çalındı.Siren sesini duyan, cadde ve sokaklarda yürüyenler saygı duruşuna geçti. İş yerlerinde çalışanlar ve araçlarında bulunanlar da dışarıya çıkarak saygı duruşuna katıldı. İsmet Paşa Parkı'nda bir ayakkabı boyacısı ve temizlik görevlisi de çalışmalarını yarıda bırakarak saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, İnci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:56 Kaynak: DHA
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