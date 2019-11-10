Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)

ÖĞRENCİLERDEN 10 KASIM KOREOGRAFİSİ

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Gelik İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 10 Kasım'a özel koreografi hazırladı. Koreografiye beldenin amatör futbol kulübünün oyuncuları da destek verdi. Atatürk'ün doğduğu yıl ile hayatını kaybettiği yıl ve saati, saat üzerinde kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi havadan drone ile görüntülendi. Hazırlanan video, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.