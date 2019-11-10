Son Dakika Haberleri: Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)
Son Dakika Güncel Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)

Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)

6 saat önce

ÖĞRENCİLERDEN 10 KASIM KOREOGRAFİSİKilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Gelik İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 10 Kasım'a özel koreografi hazırladı.

Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2), System.String[]

ÖĞRENCİLERDEN 10 KASIM KOREOGRAFİSİ

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Gelik İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 10 Kasım'a özel koreografi hazırladı. Koreografiye beldenin amatör futbol kulübünün oyuncuları da destek verdi. Atatürk'ün doğduğu yıl ile hayatını kaybettiği yıl ve saati, saat üzerinde kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi havadan drone ile görüntülendi. Hazırlanan video, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.


10 Kasım, Gelik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:29 Kaynak: DHA
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