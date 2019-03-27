Son Dakika Haberleri: Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Resmen Kuruldu

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Resmen Kuruldu

24 dakika önce

2017 yılından itibaren kuruluş çalışmalarına başlayan Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP), Almanya'nın Bad Kreuznach kentinde, Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen yöneticilerle resmi olarak hayata geçirildi.

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Resmen Kuruldu, System.String[]
2017 yılından itibaren kuruluş çalışmalarına başlayan Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP), Almanya'nın Bad Kreuznach kentinde, Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen yöneticilerle resmi olarak hayata geçirildi. Kuruluş toplantısının yapıldığı yer, Atatürk'ün Aralık 1917'de Alman İmparatoru II. Wilhelm'in daveti üzerine Almanya'ya geldiği, dönemin Alman Ordusu Genel Karargahı'ydı. Dernekleşme toplantısında tüzüğün kabul edilmesinin ardından yeni yönetimini belirleyen ADDP'de başkanlığa Mevlit Deniz (Dortmund ADD) getirildi.

YÖNETİM KURULU

Toplantıda belirlenen yönetim kurulu şu kişilerden oluştu: Mevlit Deniz (Başkan, Dortmund ADD), Jale Özer Swailes (1. başkan bardımcısı, İngiltere ADD), Serap Arabacı (2. başkan yardımcısı, Baden Württemberg ADD), Aydın Gündüz (genel sekreter, Heidelberg ADD), Hüsnü İlhan (sayman, Limburg ADD), Mustafa Sönmez (üye, İsveç ADD), Haydar Ahi (üye, Vorarlberg ADD), Ilknur Boray (yedek üye, Amerika Atatürk Derneği), Meral Taştekin (yedek üye, AGEV Osnabrück Kültür ve Gençlik Derneği) ve Pelin Binici (yedek üye, Norveç ADD).

TÜRKİYE İLE GÖNÜL BAĞI SÜRECEK

Toplantı sonunda yapılan açıklamada Türkiye'deki Atatürkçü Düşünce Derneği genel merkezi ile gönül bağlarını devam ettirme kararı alındığı belirtilerek "ADDP üyesi dernekler, ilk gün olduğu gibi bugün ve gelecekte de hiçbir kurum ve partiye bağımlı olmadan yalnız Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyecektir" ifadelerine yer verdi.

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformunun yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini temsilen bir grup yönetici, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'yı makamında ziyaret etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:37 

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