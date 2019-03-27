Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Resmen Kuruldu

2017 yılından itibaren kuruluş çalışmalarına başlayan Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP), Almanya
'nın Bad Kreuznach kentinde, Amerika
ve Avrupa
ülkelerinden gelen yöneticilerle resmi olarak hayata geçirildi. Kuruluş toplantısının yapıldığı yer, Atatürk'ün Aralık
1917'de Alman İmparatoru II. Wilhelm'in daveti üzerine Almanya'ya geldiği, dönemin Alman Ordusu Genel Karargahı'ydı. Dernekleşme toplantısında tüzüğün kabul edilmesinin ardından yeni yönetimini belirleyen ADDP'de başkanlığa Mevlit Deniz (Dortmund
ADD) getirildi.
YÖNETİM KURULU
Toplantıda belirlenen yönetim kurulu şu kişilerden oluştu: Mevlit Deniz (Başkan, Dortmund ADD), Jale Özer Swailes (1. başkan bardımcısı, İngiltere
ADD), Serap Arabacı (2. başkan yardımcısı, Baden Württemberg
ADD), Aydın
Gündüz (genel sekreter, Heidelberg
ADD), Hüsnü İlhan (sayman, Limburg ADD), Mustafa Sönmez
(üye, İsveç
ADD), Haydar Ahi (üye, Vorarlberg
ADD), Ilknur Boray (yedek üye, Amerika Atatürk Derneği), Meral Taştekin (yedek üye, AGEV Osnabrück Kültür ve Gençlik Derneği) ve Pelin Binici (yedek üye, Norveç
ADD).
TÜRKİYE İLE GÖNÜL BAĞI SÜRECEK
Toplantı sonunda yapılan açıklamada Türkiye
'deki Atatürkçü Düşünce Derneği
genel merkezi ile gönül bağlarını devam ettirme kararı alındığı belirtilerek "ADDP üyesi dernekler, ilk gün olduğu gibi bugün ve gelecekte de hiçbir kurum ve partiye bağımlı olmadan yalnız Mustafa Kemal Atatürk
'ün yolunda yürüyecektir" ifadelerine yer verdi.
Atatürkçü Düşünce Dünya Platformunun yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini temsilen bir grup yönetici, Frankfurt
Başkonsolosu Burak Karartı'yı makamında ziyaret etti.