Atatürklü Türk bayrağına saldıran şüpheliden açıklama: Psikolojik rahatsızlığım var, kötü niyetim yoktu, pişmanım - Son Dakika
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Atatürklü Türk bayrağına saldıran şüpheliden açıklama: Psikolojik rahatsızlığım var, kötü niyetim yoktu, pişmanım

19.06.2022 14:03

Trabzon'da Volkan Erbaş adlı bir adam, üzerinde Atatürk'ün bulunduğu Türk bayrağını sokakta asılı olduğu ipten kopararak, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı. Erbaş'ın ifadesinde, "Psikolojik rahatsızlığım var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, pişmanım" demesi dikkat çekti.

Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satışı yapılan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı Atatürklü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark edip, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ANLADILAR

İş yeri sahibi, önceki akşam sokaktan geçen 2 kişiden 1'inin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı Türk bayrağını çekip, alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan Volkan Erbaş ile yanındakinin A.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Atatürk'lü Türk bayrağına saldıran şüpheli: Kötü niyetim yoktu

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Volkan Erbaş, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk'lü Türk bayrağına saldıran şüpheli: Kötü niyetim yoktu

"KÖTÜ NİYETİM YOKTU"

Öte yandan tutuklanan Volkan Erbaş'ın, savcılıkta verdiği ifadede, "Psikolojik rahatsızlığım var. Buna bağlı psikolojimde bozukluk var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, anlık oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürklü Türk bayrağına saldıran şüpheliden açıklama: Psikolojik rahatsızlığım var, kötü niyetim yoktu, pişmanım - Son Dakika

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