Atawich'ten orijinal kare pizza atılımı - Son Dakika
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Atawich'ten orijinal kare pizza atılımı

05.01.2023 15:28
Atawich'ten orijinal kare pizza atılımı

Orta Doğu'nun en hızlı büyüyen fast food zinciri Atawich'ten kare pizza atılımı! Yeme içme sektörünün yenilikçi markası, bu kez de orijinal kare pizzaları müşterilerinin beğenisine sundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz döneminde yaptığı atılımlarla Orta Doğu'nun en büyük fast food zincirlerinden biri haline gelen Atawich, Türkiye ve Avrupa'da da büyümesini sürdürüyor. Sektöre yeniliklerle damga vuran zincir restoran, alışılagelmiş fast food anlayışına da yeni bir bakış açısı getiriyor. Ürün çeşitliliği, doyurucu boyutlar ve zengin malzemelerle müşterilerinde alışkanlık yaratan Atawich'in son sürprizi; bol malzemeli orijinal kare pizzalar oldu.

ATAWICH USULÜ ÖZEL TARİF

Yeni yılla birlikte Atawich menüsünde yerini alan kare pizzalar, müşterilerin de yeni gözdesi haline geldi. Leziz doğal malzemeler ve Atawich usulü özel tarifle hazırlanan pizzaların müşterilerden gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Atawich Türkiye Genel Müdürü Serhat Baldan leziz sürprizlerin devam edeceğini açıkladı: "Atawich olarak ürün kalitesi ve lezzeti kadar çeşitliliğine de önem veriyoruz. Orijinal kare pizzalarımız gibi ezber bozacak yeni lezzetler üzerinde çalışıyoruz."

YENİ LEZZETLERİN PEŞİNDEYİZ

Atawich'in lezzet tutkunlarından gördüğü ilgide ürün çeşitliliğinin önemli bir payı olduğuna vurgu yapan Serhat Baldan sözlerine şöyle devam etti: "Atawich hamburger, pizza, sandviç ve salata çeşitleri, hotdog, çıtır atıştırmalıklar gibi ürünlerle ürün gamı en geniş markalardan biri. Bu çeşitlilik sayesinde diğer fast food markalarından ayrışıyoruz. Bu motivasyonla yeni yeni ürünlerle müşterilerimizi karşılamak için yeni lezzetlerin ve fikirlerin peşinde koşmaya devam ediyoruz."

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