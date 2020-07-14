Atay "İstiklal ve istikbaline sahip çıktı" - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajında "O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, kahraman milletimizin evlatları, canlarını siper edip barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak hainlerin tüm hesaplarını altüst etti" dedi.

Vali Cevdet Atay, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle yazılı ir açıklamada bulundu. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıldönümünü milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Vali Atay açıklamasını şöyle sürdürdü, "2016 yılının 15 Temmuz gecesi, askeri yapılar içinde konuşlanmış FETÖ mensubu bir grup çete; tankları şehirlerin meydanlarına sürüp halkın üzerine bombalar yağdırdı. O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, kahraman milletimizin evlatları, canlarını siper edip barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak hainlerin tüm hesaplarını altüst etti. Tanklara, bombalara rağmen vakur duruşunu bozmayarak demokrasiye ve kendi iradesine sahip çıkıp, hainlerden hesap sordu. İstiklal ve istikbaline sahip çıktı. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır. Genç nesillerimizin de 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmalarını önemsiyorum. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur. O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimizin her bir ferdine minnettarız. Bu ihaneti asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk Milletinin bu kutlu yürüyüşü, zalime karşı mazlumların yanında dik duruşu, nesiller boyu devam edecektir. FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, demokrasimiz, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE