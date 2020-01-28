Atay Uslu başpehlivan Orhan Okulu ile altyapıyı konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atay Uslu başpehlivan Orhan Okulu ile altyapıyı konuştu - Son Dakika

Atay Uslu başpehlivan Orhan Okulu ile altyapıyı konuştu

6 saat önce

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Finike İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünü ziyaret ederek müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve güreş eğitim merkezini ziyaret etti.

Atay Uslu başpehlivan Orhan Okulu ile altyapıyı konuştu, System.String[]

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Finike İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünü ziyaret ederek müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve güreş eğitim merkezini ziyaret etti. Genç ve büyük güreşcilerle istişare etti.


TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Finike İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünü ziyaret ederek müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve güreş eğitim merkezini ziyaret etti. Genç ve büyük güreşcilerle istişare etti. Uslu çalışmalarına Finike Güreş Eğitim Merkezinde devam eden Kırkpınar ve Elmalı Başpehlivanı Orhan Okulu ve ekibi ile güreş altyapısı üzerine istişare gerçekleştirdi.


Uslu, "Ata sporumuz güreşi Antalyamız'da devam ettirme azminiz bizleri çok mutlu ediyor. Türkiye' de derece yapan arkadaşlarımız bizlere büyük bir coşku ve mutluluk yaşattı. Bunların dışında burada eğitim gören diğer kardeşlerimizin de bir çok başarılara imza atacağına inanıyorum. Çalışma koşullarının standartlarının arttırılması için gereken çalışmayı yapacağız, güreş eğitim merkezi için girişimlerde bulunacağız" dedi.


Ziyaretlerde Ak Parti ilçe başkanı Osman Aladağ ve teşkilat üyeleri Atay Uslu'ya eşlik ettiler. - ANTALYA

AK Parti, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
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