Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını inceledi - Son Dakika

Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını inceledi

25.02.2021 10:31
Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını inceledi, System.String[]

Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Sağlık alanındaki hizmet kalitemizi de, sağlık tesisi kapasitelerimizi de arttırıyoruz" dedi.

Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Sağlık alanındaki hizmet kalitemizi de, sağlık tesisi kapasitelerimizi de arttırıyoruz" dedi.

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Kumluca Devlet Hastanesi başhekimi olarak atanan Dr.Fatih Aladağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, inşaatı devam eden ek bina çalışmalarını yerinde inceleyip çalışmalar hakkında başhekimden bilgi aldı.

"Kumluca Hastanesinin hem alanını hem hizmet kalitesini arttırıyoruz"

Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Devlet Hastanesi 50 Yataklı Ek Bina İnşaatının tekrar ihalesinin yapıldığını ve yaklaşık 50 milyon lira bedel ile ek binanın inşaat süreci başladığını ve 2022'de tamamlanacağını anlatarak, "Kumluca Devlet Hastanemizin Ek Binasının nşaatı hızla devam ediyor. Çalışmaları ilk günden itibaren yakinen takip ediyoruz, bugün de inşaatı yerinde inceledik. Kumluca Hastanemizin binasını büyütüyoruz, hizmet kalitesini güçlendiriyoruz. Ek bina içerisinde, yataklı servisler, acil servis,ameliyathaneler,yoğun bakımlar, yeni doğan yoğun bakım, endoskopi ünitesi, doğum odaları,transfüzyon merkezi, radyoloji üniteleri, sterilizasyon ünitesi, konferans salonu bulunacak.Ayrıca hastane bahçesinde 150 araçlık katlı otopark yer alacak" dedi.

"Sağlık tesisi kapasitelerimizi de arttırıyoruz"

Atay Uslu, konuşmalarına şöyle devam etti : "Milletimizin, hemşerilerimizin her daim emrindeyiz. Siyasetimiz eser siyaseti, hizmet siyaseti. Milletimizin bize yüklediği görevin idraki ve sorumluluğu ile, her işin başı sağlık diyerek sağlık alanındaki hizmet kalitemizi de, sağlık tesisi kapasitelerimizi de arttırıyoruz. Geçmiş günlerde bin yataklı Antalya şehir hastanesinin ihalesi tamamlandı.Salgın sürecinde hükümetimizin yaptığı sağlık yatırımlarının, sağlık hizmeti kalitemizin, şehir hastaneleri yatırımlarımızın faydasını gördük. Dünyanın en başarılı salgın yönetimini Ülkemiz gösterdi. Bu süreçteki fedakarlık ve başarı için Sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem salgın sürecinde ortaya konan başarı için, hem Antalya yatırımları hem de bu gün incelediğimiz Kumluca Devlet Hastanesinin yenilenmesi sürecinde bize verdiği desteklerden dolayı Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere, milletvekillerimize ve İl başkanımıza desteklerinden dolayı bölgenin bir evladı olarak teşekkürlerimizi sunarım."

"5 Yıldızlı Kumluca Hastanesi"

Ek bina ile birlikte Kumluca hastanesinin yatak kapasitesi 150 yatağa çıkacak olup mevcut hastanede bulunmayan yeni doğan, yoğun bakım ve ikinci seviye yoğun bakım üniteleri aktif olarak hizmet verecek. Ek bina yapılmasıyla 2 kat artarak hastane kapalı alanı 10 bin metrekareden 30 bin metre kareye ulaşacak. Mevcut hastane de ek binanın yapılması sonrası modernize edilerek Kumluca Hastane kompleksi modern ve 5 yıldızlı hale gelecek. - ANTALYA

Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını inceledi
Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını inceledi
Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını inceledi
Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını inceledi
Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını inceledi

Devlet Hastanesi, AK Parti, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını inceledi - Son Dakika


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