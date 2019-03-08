Atay Uslu: "Tarımsal İhracatımız 3.7 Milyar Dolardan 17.7 Milyar Dolara Yükseldi"

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı'nda (DOMATEXPO) konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 17 yılda Türkiye'de tarımsal hasılatı da, tarımsal ihracatı da 5 kat büyüttüklerini, Avrupa'nın 4'üncü Büyük ülkesi...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı'nda (DOMATEXPO) konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 17 yılda Türkiye'de tarımsal hasılatı da, tarımsal ihracatı da 5 kat büyüttüklerini, Avrupa'nın 4'üncü Büyük ülkesi konumundan birinci ülkesi konumuna geldiklerini ifade etti.



Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı (DOMATEXPO) Kumluca Toptancı Hali'nde açıldı.



Açılışa; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TBMM Akdeniz-PA Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çiftçiler katıldı.



AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, parti olarak 17 yılda Türkiye'de tarımsal hasılatı da, tarımsal ihracatı da 5 kat büyüttüklerini, Avrupa'nın 4'üncü Büyük ülkesi konumundan birinci ülkesi konumuna geldiklerini ifade etti. Çiftçinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Uslu, "Antalya'da örtü altı üretim 206 bin dekar'dan, 308 bin dekara çıktı, üretimse 2 milyon tondan 4 milyon tona çıktı. Üretimle beraber 35 milyar TL'den 190 milyar liraya çıktı. Tarımsal ihracatımız 3.7 milyar dolardan 17.7 milyar dolara yükseldi. Bunlar hem tarıma verdiğimiz önemden, çiftçimize verdiğimiz destekten oluşuyor. Antalya'ya ayrılan tarımsal destek ödemelerini 16 yılda 7 KAT artırdık. 2002 yılında 16,4 milyon TL iken 2018 yılında 120 milyon TL destek verir hale geldik. Antalya'mıza son 14 yılda verilen nakit hibe destek; 1 milyar TL" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. - ANTALYA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi

AK Partili Başkan Menderes Türel'in Eşi Ebru Türel, Ölümden Döndü

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Deniz Ulaşımı Ücretsiz Olacak

Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü