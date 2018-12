Atayurdu'nu Van Gölü Kıyısına Kurdular

GELENEKSEL Türk Kültürü, Van Gölü kıyısında hayat buldu. Atayurt Projesi'yle göl kıyısına 8 otağ kurulurken, buraya tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağı asıldı. Otağlarda konaklama yapacak kişiler, atlarla karşılanacak ve kültürel yemekler, okçuluk, at biniciliği, geleneksel kıyafetler ve oklar ile paintball gibi hizmetlerden yararlanabilecek.Van'ın Muradiye İlçesi Kaymakamı Harun Yücel tarafından, geleneksel Türk kültürünü tanıtma ve yeni nesillere sevdirme adına, ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde Atayurt Projesi hayata geçirildi. Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile binicik, okçuluk faaliyetlerinin yapılacağı alana tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağı asıldı. Kurulan 8 otağ; Kırgızıstan, Türkmenistan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ni, ortadaki büyük otağ ise Türkiye 'yi simgeliyor. Her otağın yanında da nöbetçi kulesi ve otağlar arasında ocaklar bulunuyor. Otağda konaklamak için gelenler, yöresel kıyafetli kişiler tarafından atlarla, yöresel yemeklerle karşılanacak aynı zamanda at biniciliği, okçuluk, paintball gibi hizmetlerden yararlanabilecek, 2 bin yıl öncesine giderek nostalji yaşayabilecek. Bu kültürel tesislere gelenlerin sıkılmaya da vakti olmayacak. PROJE DÜNYADA BİR İLKProjeyi hayata geçiren Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, amaçlarının geleneksel kültürün gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi. Yücel, "Öz kültürümüzü yeni nesillere sevdirme adına yaptığımız 'Atayurt' projemizi, Van Gölü kıyısına kurduk. Bu proje dünyada ilklere giriyor. İçinde otağlarımız, okçuluk, at binicik alanlarımız var. Burada çeşitli etkinliklerimiz olacak. Gelen konuklarımız geleneksel Türk mutfağını burada otağlarımızda tadabilecekler. Hayata geçirdiğimiz Atayurt projemiz atçılık, geleneksel okçuluk, otağ üretimi, keçecilik, el işçiliği ve diğer faliyetleriyle birlikte dunyada bir ilk olacak" dedi. BÖLGE TURİZİMİNE ÖNEMLİ KATKIKaymakam Yücel, projenin bölge için önemli turizm kazanımı olduğuna dikkat çekerek, "Bu projeyle birlikte burada önemli bir turizm potansiyeli oluşacak. Şu anda bile oldukça fazla ilgi görüyor. Tabi tam faaliyete geçtiğinde Van için önemli bir turizm kazanımı olacak. Şimdiden tur operatörleri bizi arıyorlar. Turistleri buraya getirmek istediklerini söylüyorlar" dedi.FİLM SETİ ALANI GİBİ Film ve dizi yapımcılarını da bölgeye davet eden Kaymakam Yücel, "Burası kurulu bir set alanı. O yüzden film yapımcılarını da biz buraya bekliyoruz. Burası tarihi film ve dizi çekimlerine oldukça uygun. Kendilerine de buradan çağrıda bulunalım, Van Gölü kıyısında hazır kurulu bir alanda filmlerini dizilerini çekebilirler" diye konuştu. ATLARLA KARŞILANACAKLARAtayurt Projesi'nin Koordinatörü Kenan Aytaç ise, bu projede yer almaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Dünyada benzer bir projenin olmadığını belirten Aytaç, Atayurdu'na gelen konukları atlarla karşılayacaklarını söyledi. Aytaç, "7 Türk devletimizin bayrakları ile geçmişteki 16 Türk devletinin bayrakları alanda yer alıyor. Atayurt projemizin giriş kapısında yöresel tatlarla, ikramlarla konuklarımızı karşılayacağız. Daha sonra programlarımız başlayacak. Bunların içinde at biniciliği, okçuluk, yöresel müziklerimiz olacak. Yöresel kıyafetlerle fotoğraf çekimimiz olacak. Bu proje el işçiliği ve yaptığımız faaliyetle dünyada bir ilk. Bu nedenle de bu projede olmaktan çok gururluyuz. Projede Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'in çok emeği var. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi. YAPIMCILARDAN TEKLİF GELİYORHenüz yeni tamamlanmasına rağmen kendilerine yoğun bir talebin geldiğini belirten Aytaç, Atayurdu'nu görmek için gelenlerin olduğunu söyledi. Aytaç, "Bunun dışında belgesel yapımcılarından, film yapımcılarında da teklifler var. Bunları değerlendireceğiz" dedi. - Van