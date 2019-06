Atayurt, misafirlerini ağırlıyor

Atayurt, misafirlerini ağırlıyorMavi fularlılar, ziyaret ettikleri Atayurt'unda hem gezdiler, hem de eğlendilerVAN - Van yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan kadınlardan oluşan 'Mavi Fularlılar' grubu, Muradiye Kaymakamı Harun Yücel tarafından, geleneksel Türk kültürünü tanıtma ve yeni nesillere sevdirme adına ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde kurulan Atayurt'u ziyaret etti.Muradiye Kaymakamı Harun Yücel tarafından, ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde hayata geçirilen Atayurt Projesi kapsamında oluşturulan otağlar misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 7 otağ ile binicilik, okçuluk faaliyetlerinin yapıldığı alana tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağı da bulunuyor. Kurulan 7 otağ; Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, ortadaki büyük otağ ise Türkiye'yi simgeliyor. Her otağın yanında da nöbetçi kulesi ve otağlar arasında ocaklar bulunuyor. Otağda konaklamak için gelenler, yöresel kıyafetli kişiler tarafından atlarla, yöresel yemeklerle karşılanacak aynı zamanda at biniciliği, okçuluk, paintball gibi hizmetlerden yararlanabilecek, adeta 2 bin yıl öncesine giderek nostalji yaşayabilecek.Van yemeklerini, Van kahvaltısını, Van'ın tescilli yemeklerinden keledoşu, çay kültürünü, Van'da Ramazan sofasını ve Van balığı pişirme çeşitlerini ulusal kanallarda tanıtan mavi fularlılar bu kez de Muradiye Kaymakamı Harun Yücel tarafından, geleneksel Türk kültürünü tanıtma ve yeni nesillere sevdirme adına ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde kurulan Atayurt'u ziyaret ettiler. Otağları ve alanı tek gezen mavi fularlılar, daha sonra büyük otağa geçerek burada birbirinden güzel türkü söyleyip eğlendi.Atayurt işletmecilerinden Ahmet Aytaç, "Ulupamir Mahallesi'nden buraya bir tesis kurduk ve buranın işletmeciliğini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada 7 adet otağımız var. Bu otağlar birer Türk Cumhuriyetini temsil ediyorlar. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerinin yanı sıra bu gördüğünüz büyük otağımız ise Türkiye'yi temsil ediyor. Buraya gelen misafirlerimiz ok atabiliyor, ata binebiliyor, geleneksel kıyafetleri giyip fotoğraf çektirebiliyor. Bizim burada aman amacımız tamamen Türk kültürünü tanıtmak. Burası Van Gölü'ne sıfır kurulmuş bir otağ, etrafı ağaçlarla kaplı güzel bir manzara oluşturuyor" dedi.