Son Dakika Haberleri: ATB 'Aydın Memecik Zeytinyağı' nı Ege İlleri Tanıtım Günü'nde tanıtacak
Son Dakika Güncel ATB 'Aydın Memecik Zeytinyağı' nı Ege İlleri Tanıtım Günü'nde tanıtacak - Son Dakika

ATB 'Aydın Memecik Zeytinyağı' nı Ege İlleri Tanıtım Günü'nde tanıtacak

6 saat önce

Ankara Aydınlılar Derneği tarafından organizasyonu yapılan 12.Ege İlleri Tanıtım Günleri 28 Kasım 01 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara Altınpark Expo Center'de gerçekleştirilecek.

ATB 'Aydın Memecik Zeytinyağı' nı Ege İlleri Tanıtım Günü'nde tanıtacak, System.String[]

Ankara Aydınlılar Derneği tarafından organizasyonu yapılan 12. Ege İlleri Tanıtım Günleri 28 Kasım 01 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara Altınpark Expo Center'de gerçekleştirilecek.


Ege İlleri tanıtım günlerine katılım sağlayacak Aydın Ticaret Borsası tarafından ziyaretçilere Aydın Memecik zeytinyağı tadımı ve tanıtımı yaptırılacak.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, tanıtım faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Zeytinyağı tüketimini arttırmak için 2015 yılından bu yana KOSGEB Tematik projesi kapsamında 20 il ve devamında tadım ve tanıtım yapılmayan 10 ilde daha tadım ve tanıtım yapmasını planladık. Aydın Memecik zeytinyağı tadım ve tanıtım faaliyetlerimiz başarılı bir şekilde devam etmektedir. Tadım uzmanlarımız ile birlikte şimdiye kadar 27 ilde 27 bin tüketiciye zeytinyağı tadımı yaptırılmıştır sözlerine yer vererek, 28 Kasım 01 Aralık tarihleri arasında Ankara Altınpark Expo Center'de zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tadım uzmanlarımız tüketicilere "doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği" tadım yaptırılarak anlatacaklar. Tadım ve tanıtım faaliyetlerimiz ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır. Doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesi 28 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında Ankara Altınpark Expo Center'de gerçekleşecek olan 12. Ege illeri Tanıtım Günlerinde standımıza davet ediyoruz" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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