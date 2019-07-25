Son Dakika Haberleri: ATB Aydın Zeytinyağını Rize'de tanıtacak
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ATB Aydın Zeytinyağını Rize'de tanıtacak

42 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında, Aydın Zeytinyağı 27-28 Temmuz tarihleri arasında Rizelilerin beğenisine sunulacak.

ATB Aydın Zeytinyağını Rize'de tanıtacak, System.String[]
Aydın Ticaret Borsası (ATB) Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında, Aydın Zeytinyağı 27-28 Temmuz tarihleri arasında Rizelilerin beğenisine sunulacak.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2015-2017 yılları arasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ortaklığında KOSGEB tarafından desteklenen "Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması" projesi kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinlikleri 24 aylık süreç içerisinde 20 il de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur zeytinyağı tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli zeytinyağı konusunda ki hassasiyetimiz ve bir önceki projemizden aldığımız olumlu tepkiler sebebiyle daha önce tadım ve tanıtım yapılmayan İstanbul (Avrupa), Eşkişehir, Kastomonu, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, İstanbul (Anadolu) ve Rize olmak üzere 10 ilimizde daha tadım ve tanıtım yapılmasını planladık. İkinci etap tadım ve tanıtım etkinliğimiz çerçevesinde, 2018 Temmuz ayında başladığımız etkinliklerimiz İstanbul (Avrupa), Eskişehir, Kastamonu ve Adana ve Kahramanmaraş'ta yoğun katılımlarla gerçekleştirdik. Tadım faaliyetlerinin devam ettiren Aydın Ticaret Borsası beşinci tadım ve tanıtım etkinliğini 27-28 Temmuz tarihlerinde Rize Deniz caddesinde gerçekleştirecek.27-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Kardeş Borsamız Rize Ticaret Borsası'nın destekleriyle, Rize Deniz caddesinde Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tadım uzmanlarımız tüketicilere "doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği" tadım yaptırılarak anlatacaklar. Tadım ve Tanıtım faaliyetlerimiz ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine gore üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır. Doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesi 28-29 Temmuz 2019 tarihlerinde Rize Deniz caddesine bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN
Zeytinyağı, Aydın, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
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