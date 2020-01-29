ATB Başkan Vekili Bülbül: "İlimizin ihracatında yüzde 6 oranında artış oldu" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATB Başkan Vekili Bülbül: 'İlimizin ihracatında yüzde 6 oranında artış oldu' - Son Dakika Ekonomi

ATB Başkan Vekili Bülbül: "İlimizin ihracatında yüzde 6 oranında artış oldu"

6 saat önce

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Vekili Halil Bülbül, 2019 ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu belirterek, "Ülkemiz ihracatı yüzde 1,5 artış gösterirken ilimizin ihracatında yüzde 6 oranında artış oldu.

ATB Başkan Vekili Bülbül:

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Vekili Halil Bülbül, 2019 ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu belirterek, "Ülkemiz ihracatı yüzde 1,5 artış gösterirken ilimizin ihracatında yüzde 6 oranında artış oldu." dedi.

Bülbül, ATB'nin ocak ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Elazığ ve Malatya meydana gelen depremden etkilenenler için bireysel ve kurumsal olarak ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Antalya'nın 2019'u turizm ve tarım sektörlerindeki hareketliliğin etkisiyle ülke ortalamasının üzerinde bir ekonomik performansla tamamladığına dikkati çeken Bülbül, "İhracat rakamlarına baktığımızda ülkemiz ihracat büyümesinin üzerinde bir ihracat büyümesiyle yılı tamamladık. Yumurta ve su ürünleri için toptan teslimlerde vergi oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi de sektöre fayda sağladı. Ülkemiz ihracatı yüzde 1,5 artış gösterirken ilimiz ihracatında yüzde 6 oranında artış oldu." diye konuştu.

Bülbül, yaş meyve sebze ihracatında da Antalya'nın yüzde 3 artış oranı yakaladığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıklandığını anımsatan Bülbül, "Tespit edilen 229 firma içerisinde 6 firma ve 386 parti ürün içerisinde 9 ürün Antalya'da bulunmuştur. Ortalama yüzde 2'ye tekabül eden bu tespit mevcut durum için ortalamanın altında kaldığımızı göstermektedir. Ancak hedefimiz bu oranı çok daha aşağılara çekmek olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Halil Bülbül, İhracat, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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